شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 3 أنواع لاختبار HIV لفحص الفيروس المرتبط بالإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار فحص فيروس نقص المناعة البشرية أو HIV من الاختبارات التى تُظهر ما إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) المسبب للإيدز، وفيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يهاجم الخلايا ويدمرها في الجهاز المناعي، وتحمي هذه الخلايا جسمك من الجراثيم المسببة للأمراض، مثل البكتيريا والفيروسات، فإذا فقدت الكثير من الخلايا المناعية، سيواجه جسمك مشكلة في مكافحة الالتهابات والأمراض الأخرى،من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على هذا الاختبار، وفقاً لموقع "Medline plus".



تحليل فيروس نقص المناعة البشرية

وهناك 3 أنواع رئيسية من اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية

1-اختبار الأجسام المضادة، يبحث هذا الاختبار عن الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية في دمك أو لعابك، ويصنع الجهاز المناعي الأجسام المضادة عندما تتعرض للبكتيريا أو الفيروسات ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

يمكن لاختبار الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية تحديد ما إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشري من 3-12 أسبوعًا بعد الإصابة، ذلك لأنه قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو أكثر حتى يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة لفيروس نقص المناعة البشرية.

-2فيروس نقص المناعة البشرية / اختبار المستضد: هذا الاختبار يبحث عن الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية والمستضدات في الدم. والمستضد جزء من فيروس يطلق استجابة مناعية، إذا تعرضت للفيروس ، فسوف تظهر المستضدات في دمك قبل تصنيع الأجسام المضادة لفيروس العوز المناعي البشري، هذا الاختبار يمكن أن يجد عادة فيروس نقص المناعة البشرية في غضون 2 إلى 6 أسابيع من الإصابة، اختبار الأجسام المضادة / مستضد فيروس نقص المناعة البشرية هو أحد أكثر أنواع اختبارات فيروس العوز المناعي البشري شيوعًا.

3-فحص حضانة فيروس نقص المناعة البشرية، هذا الاختبار يقيس كمية فيروس نقص المناعة البشرية في الدم، يمكن أن يجد فيروس نقص المناعة البشرية أسرع من اختبارات الأجسام المضادة والمستضد، لكنه مكلف للغاية، يستخدم في الغالب لرصد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.



تحليل HIV

استخدامات اختبار HIV

يتم استخدام اختبار فيروس نقص المناعة البشرية لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، وفيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب).

معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعانون من الإيدز.

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يعاني الأشخاص المصابون بالإيدز من عدد منخفض للغاية من الخلايا المناعية ويتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض التي تهدد حياتهم، بما في ذلك الالتهابات الخطيرة، ونوع شديد من الالتهاب الرئوي، وبعض أنواع السرطان.

إذا تم العثور على فيروس نقص المناعة البشرية في وقت مبكر، يمكنك الحصول على الأدوية لحماية نظام المناعة لديك، أدوية فيروس نقص المناعة البشرية قد تمنعك من الإصابة بالإيدز.

لماذا أحتاج إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية؟

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باختبار كل من تتراوح أعمارهم بين 13 و 64 عامًا لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية مرة واحدة على الأقل كجزء من الرعاية الصحية الروتينية.

- قد تحتاج أيضًا إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة.

- ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي والدم.

-يمكن أن ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل أثناء الولادة ومن خلال حليب الثدي.