شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة واحدة من لقاح هذا الفيروس يمكن أن توفر الحماية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل فيروس الورم الحليمى البشرى أكثر من 90% من جميع أنواع سرطان عنق الرحم والشرج، حيث يؤكد بحث جديد الآن أن جرعة واحدة فقط من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، قد تمنع العدوى من فيروس محتمل يسبب السرطان، حيث أظهرت نتائج البحث أن الجرعة الواحدة قد تكون فعالة مثل الجرعة الموصى بها حالياً من جرعتين أو ثلاث جرعات.

وكشفت الدراسة الجديدة التى نشرت فى مجلة "JAMA Network" أن جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري قد تمنع العدوى من فيروس يسبب السرطان المحتمل.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) ، يتم تشخيص 34.800 حالة من السرطان الجديد المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) سنويًا، ويعتقد أن الفيروس يمثل أكثر من 90 % من جميع أنواع سرطان عنق الرحم والشرج، وحوالي 70 % من جميع أنواع السرطان عن طريق الفم.

تقدم الدراسة أدلة بشأن الفوائد المستمرة لنظام الجرعة الواحدة، فإن الآثار المترتبة على إستراتيجية الجرعة الواحدة يمكن أن تكون كبيرة في تخفيف عبء هذه السرطانات على مستوى العالم.

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وعلى الرغم من أن المشاركين في الدراسة شملوا النساء فقط، فإن مركز السيطرة على الأمراض يوصي بتطبيق جرعتين لجميع الأطفال الذين قبل سن 15 أو نظام الجرعة الـ3 إذا بدأت السلسلة بين سن 16 إلى 26.

ويمكن أن يحمي أحدث جيل من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ضد ما يقرب من 90 % من العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري المسببة للسرطان، ومع ذلك، فإن معدلات اللقاحات الحالية أقل من المثالية.

وقال مؤلف الدراسة: "قد يكون نظام جرعات لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الحالي مرهقًا لفهم الكثير، ولكن إذا ثبتت فعالية الجرعة الواحدة في التجارب، فسيتم تبسيط نظام اللقاح".