شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تشعر بالتعب بعد الأكل.. منها عدم المضغ جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الطعام من أهم الأشياء التى نقوم بها بشكل يومى، ولكن فى بعض الأحيان قد تشعر بالتعب والمرض والكسل بعد تناول الطعام، حتى بعد تناول وجبة صحية ومغذية جيدة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الشعور بالتعب بعد تناول الطعام بحسب ما ذكر موقع تايمز أوف إنديا، كما أن هناك مجموعة من الأعراض التى قد تصاب بها بعد تناول الطعام وتشمل: الغازات، الانتفاخ وآلام البطن .

وإليك أبرز أسباب الشعور بالتعب بعد تناول الطعام

１- الضغط العصبى

التوتر والضغط النفسى قد يجعلك تشعر بالفعل بالمرض بعد تناول الطعام، فالإجهاد له تأثير كبير على وظيفة الجهاز الهضمي ويؤثر على عمله، عندما تتعرض للتوتر تحدث زيادة في معدل ضربات القلب وتصبح عضلاتك متوترة، يؤدي أيضًا إلى التهاب الأمعاء، ارتداد الحمض، ومتلازمة القولون العصبي.

２- فيروس المعدة

يعد فيروس المعدة سببًا آخر لإحساسك بالمرض بعد تناول وجبة الطعام، وهذا يعرف أيضًا باسم أنفلونزا المعدة يصيب الأمعاء ويثير أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال، كما إنه مرض معدى ويمكن أن تصاب به عن طريق الاقتراب من أي شخص يعاني بالفعل من هذه المشكلة أو بعد تناول الطعام أو الماء الملوثين.

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الشعور بالتعب

３- عدم مضغ الطعام بشكل صحيح

إن تناول الطعام دون مضغه بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تبدأ عملية الهضم الفعلية في فمنا وتفرز الغدد اللعابية الإنزيمات الخاصة بنا حتى قبل أن نأخذ لقمة من طعامنا.

عندما نقوم بمضغ الطعام ، يتراجع اللعاب ، بحيث ينهار بسهولة عندما يصل إلى معدتنا، إذا لم تقم بمضغ الطعام بشكل صحيح ، فسيتعين على الجهاز الهضمي أن يعمل كثيرًا من أجل عملية الهضم والامتصاص ، والتي يمكن أن تسبب الانتفاخ و القولون .

４- تعانى من حساسية الطعام

اذا كنت تشعر بعدم الارتياح وآلام في المعدة بعد وجبة الطعام، يمكن أن يكون ذلك أيضًا بسبب الحساسية الغذائية.

حساسية الطعام يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ والغازات، في كل مرة يحدث هذا ، احتفظ بسجل للطعام الذي استهلكته لتعرف الطعام الذى يسبب لك الحساسية.