«حالة إسهال الرضيع» متى أذهب به إلى المستشفى؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - وتتوالى الأسئلة على لسان الأم الخائفة من تطور حالة إسهال رضيعها أو طفلها؛ وهل هناك وجبات لعلاج الإسهال أستطيع تحضيرها بالمنزل؟ وهل من سوائل لا ينصح باستخدامها؟ عن هذه الأسئلة يجيب الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال. متى أذهب للمستشفى؟ اذهبي برضيعك -طفلك- إلى المستشفى إذا استمر في القيء، وأصبح غير قادر على الاحتفاظ بالسوائل عن طريق الفم.

عند هبوط الدورة الدموية ومع حالة الغيبوبة أو شبه الغيبوبة، وعدم قدرة الرضيع على شرب المحاليل بالفم.

انتفاخ البطن واحتمال حدوث شلل في حركة الأمعاء يتعرف عليها الطبيب بالسماعة الطبية.

وعند حدوث تشنجات عصبية نتيجة اختلال في نسبة الأملاح بالجسم... وإذا كان القيء مصحوباً بالدم. سوائل لا ينصح باستخدامها Advertisements الشاي الثقيل أي الذي يتم غليه مدة طويلة؛ فهو مدر للبول مما يزيد من ظمأ الطفل واحتياجه للماء.

ابتعدي عن ماء النشا صعب الهضم، وقد يسبب غازات للطفل، الكراوية لها مفعول ملين، كما أن المشروبات الغازية تسبب الغازات والمغص. وجبات منزلية لعلاج الإسهال ماء الأرز...يوضع لتر من الماء في وعاء نظيف ويضاف إليه ملعقة كبيرة من الأرز الذي سبق غسله، ويترك على النار للغليان مدة نصف ساعة، يصفى الأرز من الماء ويكمل ماء الأرز الباقي بماء مغلي ليصبح حجمه لتراً، يضاف إليه ملعقة من الملح أو السكر ويستعمل خلال 24 ساعة. شوربة الجزر: يتم غسل نصف كيلوغرام من الجزر الطازج، ويقطع إلى دوائر صغيرة، يتم الغليان في لتر من الماء مدة ساعة في وعاء معتاد أو مدة ربع ساعة في وعاء من نوع برستو؛ حتى صدور أول دفعة من البخار.

ينقل الجزر إلى الخلاط ويضاف إليه ماء مغلي؛ حتى نحصل على لتر شوربة جزر وتحفظ في الثلاجة لتستعمل خلال 24 ساعة. كوكتيل الرمان والتفاح: الرمان والتفاح من الفواكه التي تحتوي على مواد قابضة للأمعاء، ويتم خلطها باستعمال الخلاط مع إضافة ماء بسكر، ثم يتم تصفية الكوكتيل من البذر، وقد يحتاج إلى تخفيف بالماء إذا كان سميك القوام.

وينصح بإعطاء الطفل الماء بالإضافة إلى تناول الوجبات السابقة، ولا داعي لتحليته أو إضافة الملح إليه، وطفلك سوف يقبل على شرب الماء ويتلهف عليه إذا شعر بالظمأ أو ببوادر الجفاف، ومواظبتك على إعطائه الماء سوف يحول دون حدوث الجفاف...الذي يعتبر أخطر مضاعفات الإسهال والنزلة.

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