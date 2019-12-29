أسباب الإسهال عند الرضيع علاماته وطرق لعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - الإسهال لفظ يطلق على التغير الذي يحدث في نوعية براز الطفل الذي اعتادت الأم أن تراه من حيث قوامه؛ أي تغير في درجة ليونة أو سيولة البراز وتكراره أكثر من مرة خلال 24 ساعة، وهو من المشاكل التي تصيب الرضيع وتهدده بالجفاف... ويجب عدم الاستهانة به،...عن علاماته وأسبابه وطرق الوقاية منه...معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري الأطفال. علامات الإسهال انخفاض في صلابة وقوام البراز الطبيعي أو كليهما بشكل لافت، كمية البراز أكثر من المعتاد، تكرار البراز أكثر من مرة في الساعة الواحدة بشكل مفاجئ، حدوث أكثر من عملية تبرز بعد الرضعة الواحدة.

الإسهال اضطراب يصيب الأمعاء يتحول فيه البراز إلى شكل مائي ورخو، يشعر الرضيع بعدم الراحة، المعتاد مع اللبن الطبيعي يقوم الرضيع بـ5 مرات تبرز يومياً، ومع اللبن الصناعي مرة واحدة.

يتمثل التغيير في الشكل أو اللون أو حتى الرائحة مع احتوائه على المخاط ومرافقته للحرارة والقيء، وهو يتسبب في فقدان الطفل للسوائل والأملاح المعدنية؛ مما يعرضه للإصابة بالجفاف...خاصة إذا صاحبه قيء... وقد يصل الأمر إلى الوفاة. أسباب الإسهال عديدة منها الناتج عن تلوث الطعام أو الشراب بالميكروبات...أي النزلة المعوية أو العدوى بالطفيليات المعدية، أو بسبب اختلاف وظائف الأمعاء المختصة بتمثيل وامتصاص العناصر الغذائية، أو لعسر الهضم أو الأفراط في تناول أدوية ملينة أو مضادات حيوية.

كما يأتي بسبب الأطعمة غير النظيفة، لمس الرضيع للأسطح الممتلئة بالجراثيم ثم يضع يده في فمه، أو بسبب الإصابة بحالة من الحساسية أو التحسس تجاه بعض الأطعمة والأدوية، أو مرض حساسية القمح وأمراض الأمعاء الالتهابية، والتهاب القولون التقرحي. Advertisements يأتي بسبب عدوى بكتيرية أو طفيلية أو فيروسية، وهو فيروس يصيب الجهاز الهضمي، يسبب التلوث سواء كان ناتجاً عن الأيدي الملوثة أو الطعام الملوث، كما أن المبالغة في الإرضاع، أو تحضير الحليب الصناعي بطريقة خاطئة يكون سبباً للإسهال. طرق الوقاية لا بد من الحرص على نظافتك ونظافة طفلك مع التعرف على سبب الإسهال لعلاجه، إعطاء الطفل محلول معالجة الجفاف لتعويضه عن السوائل والأملاح التي فقدها وحمايته من الجفاف. إذا كانت العدوى فيروسية، فيأخذ الفيروس دورته ويقاومه الجسم، ويعتمد على جهاز المناعة، وعلاج العدوى البكتيرية يكون بالمضاد الحيوي بعد الخضوع لمزرعة براز، ومع العدوى الطفيلية يكون العلاج بمضاد الطفيليات.

وإذا أصيب بفيروس الروتا فلابد أن يخضع الرضيع لرعاية صحية فورية بالمستشفى لتعويض فقد السوائل عن طريق المحاليل الوريدية؛ لأن هذا الفيروس يصاحبه قيء مستمر متواصل مدة 12 ساعة...خاصة إذا كان الرضيع أقل من سنة. ويحتاج الرضيع إلى البقاء بالمستشفى إذا كان عنده حالة من الإسهال المزمن أو الجفاف، ليأخذ سوائل تحتوي على الأملاح والكهرليات؛ ليستعيد الجسم الصغير توازنه، مع تجنب إعطائه أي سوائل أو أطعمة تزيد من الإسهال.

من المفيد إعطاء الطفل البطاطا، الخبز المحمص، الموز...حتى يهدأ الإسهال وتستقر الحالة، مع كميات كبيرة من السوائل؛ كمية قليلة في كل مرة - ملعقة صغيرة من السوائل 5 ملي كل 10 - 15 دقيقة - مع عدم إعطائه الأغذية الصلبة عندما يتقيأ. الرضيع الذي يرضع رضاعة طبيعية يشفى أسرع، ويفضل أن تختصر عدد رضعاته إلى اثنتين أو ثلاث مع تقليل مدة الرضاعة، وتقديم وجبات لها خواص قابضة للأمعاء مثل: الجزر والأرز والتفاح والرمان وشرب الماء بين الوجبات.

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