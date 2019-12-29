القاهرة - لايف ستايل
أظهرت نتائج مسح رسمي نفذته الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن 99.6% من الموظفات السعوديات لا يهتممن بفكرة الإدخار بغرض الزواج، ووفق "مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019"، فإن النسبة الأكبر للأسباب الرئيسية للادخار جاءت للجنسين تحسبا لأي طارئ (39.69%)، لكن تفوقت في ذلك الإناث بنسبة 58.80%، فيما انحصرت للذكور في 35.28%.
كما تفوقت النساء في التصويت على الادخار لـ"أسباب أخرى" بنسبة 33.53% من الإناث، والتي صوت لها الذكور بنسبة 10.51%، فيما بلغ المعدل المشترك للجنسين لهذا السبب 14.82%، لكن الذكور تفوقوا في سبب الادخار بغرض السكن بنسبة 19.38%، فيما صوتت النساء لهذا الغرض بنسبة 7.27%، وبلغ المعدل للجنسين على ذات السبب 17.11%.
ووفق نتائج المسح فإن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت (23.54%)، ولم يواجه 54.12% من الشباب المشتغلين أي صعوبات أثناء العمل (الحالي أو السابق)، في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (54.67 % من الذكور، مقابل 51.47 % من الإناث)، مقابل 45.88% واجهوا صعوبات أثناء العمل، وجاءت الصعوبات بسبب انخفاض الراتب بنسبة 19.31%، وضغط وطول ساعات العمل بنسبة 10.04%، والعمل في مدينة بعيدة بنسبة 5.25%.
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كانت هذه تفاصيل خبر إحصائية رسمية تكشف أن ٩٩.٦% من السعوديات لا يهتممن بالادخار للزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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