خبراء يكشفون أسباب الإصابة بقصر النظر وأكثرها شيوعا وطرق علاجه

يُعد قصر النظر من مشاكل الرؤية الأكثر شيوعا عند عدد كبير من الأشخاص، حيث يواجه الشخص القريب النظر صعوبة في رؤية الأشياء على مسافة ، على الرغم من أنه يمكنه رؤية الأشياء القريبة جيدًا، وتنتشر هذه الحالة بين الأسر التى تعانى من قصر النظر فقد تنتقل من الأباء للأبناء، ففي كثير من تكون حالة وراثية.

ووفقا لما كشفت عنه تقرير Harvard health تحدث حاله قصر النظر نتيجة وجود مسافة أطول بين القرنية "النافذة" الواضحة التي تغطي الجزء الأمامي من العين والشبكية الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين ، تميل الصور إلى التركيز أمام شبكية العين ، بدلا من الشبكية نفسها، في حالات أخرى، يكون قصر النظر هو نتيجة عدم التطابق بين طول العين وقدرة عدسة العين على تركيز صورة في الموقع الصحيح، مرة أخرى، يؤدي هذا إلى تركيز الصور أمام شبكية العين، مما يؤدي إلى قصر النظر.

في الوقت الحالي، يعد قصرالنظر أكثر أشكال مشكلة الرؤية شيوعًا تلعب العوامل الوراثية دورًا في هذه الحالة، يمكن أن تواجه عدة أجيال من نفس العائلة المشكلة.

يمكن أن تشمل أعراض قصر النظر:



صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة، مثل عند مشاهدة التلفزيون أوعند محاولة قراءة لوحة إعلانية أو إشارة مرور أوملاحظات المعلم على السبورة، حول العينين، الصداع الناجم عن الحول، الأداء الضعيف في المدارس والذي غالبًا ما يكون أول فكرة لدى الأطفال الصغار، الذين نادراً ما يشكون من مشاكل في الرؤية.

قصرالنظرهو شرط طويل الأجل يتوقف عادة عن التدهور حتى يصل الشخص إلى العشرينات من العمر، وفي معظم الحالات ، يرتبط قصر النظر بعوامل وراثية لا يمكن منعها.

طرق علاج قصر النظر

إذا كنت على مسافة قصيرة ، فمن المحتمل أن يصف طبيبك النظارات أو العدسات اللاصقة لتصحيح المشكلة، هذه العدسات رقيقة في الوسط وسميكة حول الحواف ، والتي تركز الصورة المعروضة على شبكية العين، يمكن تصحيح العديد من حالات قصر النظر عن طريق جراحة العين، تعمل الجراحة على تحسين تركيز العين عن طريق تسطيح أو إعادة تشكيل الجزء المركزي من القرنية، الإجراءات المستخدمة ، من الأكثر شيوعًا إلى الأقل شيوعًا ، هي:

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الليزك (الليزر في القرنية الموضعية ): يستخدم الجراح سكينًا صغيرًا لشريحة القرنية من الجانب، بعد ذلك ، يتم استخدام الليزر لإزالة كمية دقيقة من أنسجة القرنية أسفل المنطقة المقطوعة هذا يسطح القرنية ويحسن تركيز العين.

وضع عدسة اصطناعية داخل العين :يمكن وضع عدسة لتصحيح قصر النظر داخل العين أمام العدسة العادية يتم حجزهذا عادة لحالات قصر النظرعالية للغاية مثل هذه الحالات لا يتم علاجها بسهولة عن طريق جراحة القرنية.

على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد وافقت على عدة أنواع من الليزر للعلاج الجراحي لقصر النظر ، فليس كل شخص يعانى من قصر النظر يمكنه اللجوء لهذا الأسلوب من العلاج بشكل عام، لا يتم إجراء عمليات الليزرعلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا لأن عيونهم لم تنته بعد من النمو.

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