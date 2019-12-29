حاربي متلازمة تكيس المبايض بهذه الأطعمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدّ متلازمة تكيس المبايض والمعروفة أيضًا باسم متلازمة المبيض متعدد الكيسات PCOS، واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا بين السيدات، وخاصة الفتيات المراهقات.

يأتي الاختلال الهرموني من أبرز المسببات لهذه المتلازمة التي تؤدي إلى ظهور العديد من التكيسات في المبيض، وهذه الحالة تسبب عدة مشاكل، بما في ذلك زيادة الوزن وتقلب المزاج وعدم انتظام الدورة الشهرية، بالإضافة إلى زيادة شعر الوجه ومناطق أخرى وتساقط شعر الرأس، فضلًا عن الانتفاخ، كما قد يؤدي إلى العقم في بعض الحالات.

وجنبًا إلى جنب مع العلاج المناسب وممارسة الرياضة، نوضح لكِ من مجلة "بينك فيلا" أطعمة تساعدكِ في محاربة متلازمة تكيّس المبايض:

البابايا

البابايا فعالة في تنظيم الدورة الشهرية وتتميز بثرائها بفيتامين أ وبي 6 وبي 1، بالإضافة إلى فيتامين ب2 المعروف باسم الـ "رايبوفلافين" وحمض الفوليك، كما تتميز هذه الفاكهة بتعزيزها نظام الآيض والهضم، جنبًا إلى جنب مع المساعدة على محاربة متلازمة تكيس المبايض.

عشبة القمح

تتميز هذه العشبة بالعديد من الخصائص المميزة، فهي تساعد على تنقية الدم وتطهير الكبد والقولون من السموم، وتساهم في الوقاية من نمو الخلايا السرطانية، كما تساعد في موازنة مستويات الـ PH في الجسم لحماية المبيض.

وتساعد عشبة القمح أيضًا في زيادة مستويات الأكسجين وتعزيز بنية الخلايا نفسها، كما تحسن من حالة الأنيميا بفضل ما تحتويه من نسبة عالية من الكلوروفيل. هذا ويمكن استهلاك هذه العشبة كغذاء أو شراب أو مكمل غذائي.

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الأناناس

الأناناس غني بإنزيمات تدعى "بروميلين"، تعزز صحة الجسم ككل وتساعد في تنظيم الدورة الشهرية، وتخفف أيضًا من أعراض وآلام تكيس المبايض، ويتميز الأناناس بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر، كما تساعد هذه الفاكهة في الحماية من المشاكل المرتبطة بمتلازمة ما قبل الحيض PMS.

الطماطم

الطماطم غنية بمادة الـ "ليكوبين"، والتي تساعد في محاربة أمراض القلب والسرطان وغيره من مشاكل تتعلق بمتلازمة تكيس المبايض، كما تعد الطماطم مصدرًا جيدًا لعنصر الكروميوم الذي يساعد في حالات مقاومة الانسولين وحالات نهم السكريات.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على مركب الـ "ليغنان" الذي يساعد في تقليل مستوى هرمون الاندروجين، مما يؤدي بدوره إلى خفض مستويات هرمون التستوستيرون وموازنة الهرمونات، كما تحتوي بذور الكتان على أوميغا 3 التي تعزز الحالة المزاجية.