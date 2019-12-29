شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإفراط فى تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثيرٌ من الناس يتناولون الطعام أمام التلفزيون للاسترخاء على الأريكة بعد يوم طويل من العمل والإجهاد، ولكن هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام دون أن تدرك، ومن ثم زيادة الوزن أو السمنة، وبالتالى فهى من عادات نمط الحياة السيئة التى ينبغى التوقف عنها، من خلال هذا التقرير نتعرف على أسباب الإفراط فى تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز وطرق التغلب على هذه العادة، وفقاَ لموقع "كلايفند كلينيك".

وقالت سوزان ألبرز، أخصائية الطب النفسى: "من الجيد أحيانًا تناول وجبة خفيفة أمام التلفزيون، ولكن عندما يصبح نمطًا متكررًا أو عندما يصبح مشاهدة التلفزيون مرتبط إدراكيًا فى عقلك الباطن بتناول الطعام، يصبح هذا نمطًا غير صحياً".

وتابعت قائلة "إذا كنت تأكل أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، فمن المحتمل أنك تولي اهتمامًا أكبر لما يحدث على الشاشة أكثر من الطعام الذي تضعه في فمك."

وأضافت "نحن نميل إلى تناول المزيد من الطعام أمام التلفزيون، نحن أيضًا لا نتذوق الطعام لأننا ننشغل بما نشاهده، هذا لا يجعل الطعام أقل جاذبية فى المذاق فحسب ، بل يسهل أيضًا تفويت الإشارات التي ترسلها المعدة للمخ بالشبع والامتلاء مما تناولته.

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وتدعم الأبحاث هذه الفكرة أيضاً، حيث تشير الدراسات إلى أننا نميل إلى تناول المزيد من الطعام عندما نتشتت انتباهنا - سواء في لحظة الهاء أو في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت الدكتور ألبرز: "أعتقد أن تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون يطيل أيضًا الفترة الزمنية التي نتناول فيها الطعام، "إذا كان الفيلم الذى تشاهده لمدة ساعة ، فقد تستمر في تناول الطعام طوال تلك الفترة الزمنية."

ولكسر هذه العادة يجب أن تولى اهتماماً أكبر بالطعام الذى تتناوله، لذا افصل تناول الطعام عن مشاهدة التلفاز، وتظهر الأبحاث أن إعطاء طعامك الاهتمام الذي يستحقه قد يقلل من الكمية التي تتناولها ، بالإضافة إلى تقليل الجوع والوجبات الخفيفة في وقت لاحق.

- إذا كنت تبحث عن شيء ما في ساعات المساء ، فاختر وجبة خفيفة لا تحتوي على السكر أو الكافيين، قد تساعد الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الكامل الحبوب أو الحبوب في تعزيز النوم.