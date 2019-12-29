شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة دعاء سهيل تطالب بالرجوع إلى سندوتش الجبنة البيضاء في العيش البلدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأم في الماضي كانت تغذي طفلها ببساطة وبفطرتها ولكنها كانت تقدم له العديد من الوجبات الصحية رغم عدم إدراكها، أما الأم مع تطور العصور وبالرغم من معرفتها بالتغذية السليمة والتغذية الخاطئة إلا أنها تقدم لطفلها التغذية غير الصحية.

وطالبت الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، بالرجوع إلي سندوتش الجبنة البيضاء في العيش البلدي التي كانت تقدمه الأم لطفلها في المدرسة.

وأشارت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إنه يجب تغذية الأطفال بشكل سليم لأنك تعد شابا في المستقبل فلا يصلح إعداده بطريقة خاطئة، ففي الماضي كانت الأمهات تحرص على أعطاء الطفل سندوتش الجبنة بالخيار في الخبز البلدي واحيانا كانت تقطع بجانبه قطع طماطم، هذه الوجبة كانت مغذية جدا للطفل وفي نفس الوقت ليست مرتفعة في سعراتها الحرارية.

واكدت ان الامهات الان اصبحت تستسهل وتقوم بعمل السندوتشات في العيش الفينو المرتفع في سعراته الحرارية، وتقوم بعمل سندوتشات الفراخ البانية أو البطاطس المحمرة ولا يوجد معها اي خضروات طازجة وكل هذا يضر الطفل ولا تقوم بتأسيسه بتغذية سليمة.



طرق لوقاية طفلك من السمنة

وفي السياق ذاته شددت على ان تقوم الام بإعداد الطعام في المنزل بيديها حتى لا يعتاد الطفل على الطعام السريع من المطاعم، ويجب ان تبحث عن اسباب عشق الطفل لهذا الطعام، فإذا كان شكل الطعام مغري وجذاب للطفل يجب ان تحاول الام ان تقوم بتجميل الطبق المقدم للطفل، لافتة الي انه يجب ان نحبب الطفل ايضا في تناول الخضروات والفواكهه الطازجة حتى نعطي له طاقة ايجابية ويكون لديه الرغبة في تناوله، فيمكن تقطيع الخضروات شرائح كالخيار والطماطم والفلفل الاخضر، وكذلك الفاكهه.

واوصت الدكتورة دعاء سهيل بأن لا نترك الطفل للطعام السريع والمعجنات فيجب تربيته مثلما انت تربيت ونشأت، فالام هي المسؤوله عن غذاء ابنها، فلا تتركيه يتناول الحلوى بكثرة والشيكولاته والشيبسي والمياة الغذائية، حتى العصائر لابد ان تقومي بصنعها بيدك.

اما من لديها بالفعل ابن يعاني من السمنة فعليها التواصل مع الفريق الخاص بالدكتورة دعاء سهيل لاعطاؤه المنتج المناسب له حتى ينقص من وزنه، ويعتبر البيسليوم هو الانسب للاطفال واعلى انواع الالياف.

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ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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