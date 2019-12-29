شكرا لقرائتكم خبر عن من الضروري عدم إهمال السمنة المرضية.. الدكتور وليد على عبد الفتاح يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كثيرون ممن يعانون من السمنة ولكنهم يهملونها، حيث أنهم يجهلون مدى مخاطرها على الصحة، فكل ما يهم مريض السمنة هو التخلص منها من أجل شكله وتناسق قوامه فقط.

الدكتور وليد علي عبد الفتاح اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي والملقب بـ "رسام القوام وصانع البسمة"، يوضح في التقرير التالي الفرق بين السمنة بوجه عام والسمنة المرضية.

وأوضح الدكتور وليد علي عبد الفتاح في حديثه لـ ”الخليج 365” إن هناك فرق بين السمنه والسمنه المرضيه؛ اولا السمنه هي زياده في نسبه الدهون في الجسم لا تزيد عن 30 ٪ اما السمنه المرضيه في حد زادها تعتبر مرض واجب علاجه، وهي تعني زياده في معدل كتله الجسم عن 40 ولها مشاكل كثيرة على الصحة في حد ذاتها، فبمجرد وصولها لهذه المرحله يعتبر مرض و يجب التخلص منه.



مخاطر للإصابة بالسمنة المرضية

وأشار إلي إن مؤشر كتلة الجسم عبارة عن مؤشر يقيس الوزن مقارنة مع الطول ، قد تكون للأنسجة الدهنية الزائدة، عواقب صحية وخيمة مثل الإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، لافتاً إلي إن السمنة ترتبط بارتفاع معدلات الوفيات والمرض.



عوامل ساعدت حالة ناهد ابو طالب على خفض وزتها من 148 إلي 79 كيلو

وأعلن الدكتور وليد علي عبد الفتاح إن من أكثر الحالات التي كان بها تحدي كبير هي حالة مدام ناهد ابو طالب التي فقدت الكثير من وزنها بصوره صحيه بدون مضاعفات وكانت تعاني من زياده في ضغط الدم و السكر و اضطرابات في القلب و لكنها استطاعت أن تفقد وزن من ١٤٨ كيلو الي ٧٩ كيلو في اقل من ٨ شهور وتخلصت بعدها من مرض الضغط و السكر و مشاكل القلب وبدون مضاعفات مع اتباعها لتعليماتي و التزامها بالحمية الغذائية الامنة وبدون حرمان و كورسات الادويه الأمنه و جلسات نحت الدهون و شد ترهلات الجلد بدون جراحه وهي ( جلسات المستوى 36 ) بتقنيه النانو تكنولوجي 9D .

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