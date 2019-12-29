ما هو سرطان الخلايا العصبية فى الأطفال وكيف يؤثر على صحتهم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت عن مرض "سرطان الورم العصبي" من قبل؟ هذا السرطان يحدث عادةً للأطفال حديثي الولادة حيث يتطور ورم صلب للخلايا العصبية في الجسم.

تصبح هذه الخلايا العصبية غير الناضجة خلايا عاملة ، أثناء سرطان الورم العصبي، حيث تتطور وفقا لتقرير موقع "Health kids" إلى خلايا سرطانية بدلاً من خلايا سليمة، و من المهم للغاية أن يتم فحص طفلك بسبب هذا السرطان النادر لتلقي العلاج في الوقت المناسب.

ما هو سرطان الورم العصبى فى الأطفال؟

على الرغم من أن هذا السرطان قد تطور قبل أو في وقت ولادة الطفل ، إلا أنه من الصعب تشخيصه بعد ذلك، لان هذا السرطان صعب للغاية حتى يتم العثور عليه وينمو ويؤثر على جسم المريض، ويعد التشخيص المبكر كلمة السر لفرص القضاء على السرطان والبقاء على قيد الحياة، وهناك نوعان من سرطان الورم العصبي:

نوع عائلي: ورثها أحد أفراد الأسرة ومعظمهم يكون من الآباء.

نوع متقطع: هذا النوع غير موروث.

98 ٪ من حالات هذا المرض الفتاك من النوع المتقطع و 2 ٪ فقط وراثى من آبائهم أو أسرهم. أيضا

كيف يتكون ورم الخلايا البدائية العصبية؟

يتطور سرطان الورم العصبي في الأطفال بشكل عام في أنسجة الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلى،هذه الغدة هي المسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تنظم العديد من الوظائف الهامة مثل معدل ضربات القلب.

ولكن على غرار السرطانات الأخرى ، يمكن لسرطان ورم الخلايا البدائية العصبية أن ينتقل إلى بقية الجسم مما يؤثر على العظام والجلد والكبد والغدد الليمفاوية.

أسباب ورم الخلايا العصبى

السبب الرئيسي لنمو هذا السرطان هو انقسام الخلايا العصبية غير المنضبطة، فعندما لا تتحول هذه الخلايا إلى خلايا عصبية ولكن تنقسم، يتطور السرطا، حيث يتكهن العلماء بأن الخلل الجيني هو السبب وراء حدوث ذلك.

أعراض سرطان الورم العصبي عند الأطفال

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تختلف العلامات والأعراض حسب موقع الخلايا العصبية ونموها ومقدارها المنتشر ولكن العلامات الأولية هي:

- حمى

- فقدان الشهية

- التهيج

- تعب

هذه العلامات شائعة جدًا وبالتالي يصبح من الصعب للغاية تحديد سرطان الورم العصبي في مرحلته الأولية، و تعتمد الأعراض على أي جزء من الجسم ينمو عليه هذا السرطان. بصرف النظر عن الأعراض الشائعة المذكورة أعلاه ، فهذه علامات أخرى على هذا السرطان:

- ظهور كتلة غير عادية على جزء من الجسم.

- ورم.

- تورم المعدة.

- ألم حاد في البطن.

- خدر وصعوبة تحريك هذا الجزء من الجسم.

- تقرحات أو ألم في العظام

- متلازمة هورنر

- مشاكل التنفس.

هل سرطان الخلايا العصبية قابل للعلاج؟

نعم يعتمد علاج هذا السرطان على خطر الإصابة بالسرطان وشدته، ويمكن علاج هذا السرطان بسهولة عند الأطفال المعرضين لخطر منخفض حيث يصبح من السهل السيطرة على الخلايا العصبية من الانتشار، ولكن للأسف ، يعاني معظم الأطفال من سرطان ورم الخلايا العصبي شديد الخطورة الذى يصعب علاجه.