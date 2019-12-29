شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو أفضل وقت لتنظيف أسنانك! والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 وجد باحثون في جامعة لندن أنّ الوقت الأفضل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو بعد 30 دقيقة من تناول الطعام وذلك لأنّ مينا الأسنان يكون في حالة مجهدة بعد الأكل وتنظيف الأسنان في هذه الحالة يُضعف المينا ويتلف الأسنان.

وأوصت الدراسة باستخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام المتراكمة والانتظار 30 دقيقة قبل غسل الأسنان. Advertisements وحذّرت من استخدام الفرشاة بعد تناول المشروبات الغازيّة بسبب احتوائها على الأحماض بنسبةٍ عالية.

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