شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك وسيلة لتجنب الاصابة بمرض السرطان؟! والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019

تساؤلات كثيرة تراود الناس، حول مرض السرطان، هذا المرض الخبيث الذي يداهم الجسد فجأه فيفتك به، ويحوله إلى جسد هش في اسابيع معدودة. لكن السؤال الذي يراود العقل ايضا: هل هناك وسيلة لتجنب الاصابة بالمرض؟



الاجابة على السؤال ذكرتها دراسات حديثه أكد أن القضاء على السرطان يكون من خلال اتباع نمط حَيَاة صحي. ولا يكون ذلك إلا من خلال مجموعة من العوامل أهمها، تناول غذاء صحي متوازن، المحافظة على وزن صحي، التقليل ما امكن من شرب الكحول، الاقلاع عن التدخين.، حماية الجلد من الضرر الناتج عن الاشعة الشمسية.

كيف يكون الغذاء الصحي؟

رغم ربط العديدن إلى العلاقة بين السرطان وطبيعة الطعام الذي يتناوله الانسان، لا توجد دراسة محددة تظهر وجود طعام او متمم غذائي محدد يمكن ان يمنع الاصابة بالسرطان.لكن هناك مجموعة من الاغذية التي قد تساعد على تخفيف الاصابة، أولها تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضار، وكمية كبيرة من الخبز والارز والبطاطس والمعكرونة وباقي المنتجات النشوي، وبعض اللحوم والسمك والبيض والبازلاء وباقي مصادر البروتين غير اللبنية.، وبعض الحليب و مشتقات الالبان، وكمية قليلة من الاطعمة والاشربة مرتفعة الدهون او السكر مثل الكعك والبسكويت و ورقائق البطاطا.

حيث يساعد تناول غذاء صحي متوازن على التاكد من ان الجسم يحصل على جميع المغذيات التي يحتاجها.

الالياف

تشير الادلة دائما الى ان تناول كميات كبيرة من الالياف تقلل من احتمال الاصابة بسرطان الامعاء. فقد يساعد الغذاء عالي الالياف في المحافظة على الامعاء صحية ويمنع الاصابة بالامساك.

تشتمل الاطعمة الغنية بالالياف على معكرونة الحبوب الكاملة والخبز وحبوب الفطور والارز. تعد ايضا البقول والفواكه والخضار مصدرا جيد للالياف.

اللحم الاحمر واللحم المعالج

يعد اللحم مصدرا جيدا للبروتين والفيتامينات والمعادن (مثل الحديد والزنك.) لكن تشير الدلائل لوجود رابط بين تناول اللحم الاحمر او المعالج والاصابة بسرطان الامعاء. يرتفع خطر الاصابة بسرطان الامعاء عند الذين ياكلون كميات كبيرة من هذا اللحم مقارنة مع الذين ياكلون كميات صغيرة منه.

يعد لحم البقر والخنزير والخروف لحوما حمراء. وتتضمن اللحوم المعالجة لحم الخنزير المقدد والنقانق وسجق السلامي وفخذ الخنزير المملح.

ينصح في حال تناول اكثر من 90 غرام من اللحم الاحمر او المعالج يوميا (ما يكافئ حوالي ثلاث قطع رقيقة من لحم البقر المقطع المشوي او لحم الجمل او الخنزير، حيث ان كل قطعة تزن ما يقارب نصف ما تزنه قطعة الخبز) بتقليلها لـ 70 غرام يوميا..

تقليل شرب الكحول

يعرف عن شرب الكحول انه يزيد من خطر الاصابة ببعض السرطانات، منها:

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سرطان الفم.

سرطان الحلق والبلعوم.

سرطان المري.

السرطان القولوني المستقيمي عند الرجال.

سرطان الثدي.

ومن المحتمل انه سبب لانواع اخرى من السرطانات مثل السرطان القولوني المستقيمي عند النساء وسرطان الكبد.

يجب عدم تجاوز مدخول النساء الدوري من شرب الكحول عن 2-3 وحدات يوميا، اما بالنسبة للرجال فيجب الا يزيد عن 3-4 وحدات يوميا.

تعني كلمة "دوري" كل يوم او في معظم ايام الاسبوع. ويمكن استخدام برنامج متقفي المشروبات الكحولية لايجاد كمية الوحدات الموجودة في المشروبات الكحولية.

الاقلاع عن التدخين

يعد سرطان الرئة مسؤول عن ربع وفيات السرطان في المملكة المتحدة وترتبط 90% من حالات سرطان الرئة بالتدخين.

تقول هازل نون، مديرة مركز البحوث السرطانية في المملكة المتحدة للمعلومات الصحية: "ينقص الاقلاع عن التدخين بشكل كبير من خطر الاصابة بالسرطان". "كلما اوقف الشخص التدخين بشكل ابكر زاد ذلك التاثير. ومهما كان قرار الايقاف متاخرا فلم يفت الاوان بعد. يعيش الناس الذين يوقفون التدخين في الثلاثين من عمرهم تقريبا طالما لم يعودوا له، اما الذين يوقفونه في الخمسين من عمرهم فقد الغو نصف الضرر".

حماية الجلد من الضرر الشمسي

ان الحذر من الاشعة الشمسية بشكل لا يصاب المرء بحروق مهم لمنع الاصابة بسرطان الجلد. اتبع خطة مركز بحوث السرطان في المملكة المتحدة سن سمارت لحماية نفسك.

قضاء الوقت في الظل بين الساعة 11 صباحا حتى 3 ظهرا.

ضمان عدم الاصابة بالحروق.

تغطية الجسم بقميص وقبعة ونظارات شمسية.

الاهتمام بعدم اصابة الاطفال بالحروق الشمسية.

استخدام واقي شمسي ذو عامل حماية (SPF 15) على الاقل.

مراقبة اي شامات او نمش يملكها الشخص على جلده. ويجب في حال تغيرها (على سبيل المثال ازدياد حجمها او نزفها) استشارة الطبيب حيث قد يكون ذلك اشارة باكرة للسرطان. وكلما كان اكتشاف السرطان مبكرا اكثر كان من الاسهل معالجته، لذلك يجب استشارة الطبيب باسرع ما يمكن.