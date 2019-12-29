إليكم الإجراءات والخطوات.. كيف من الممكن أن أنام بسرعة؟

الأحد 29 ديسمبر 2019

يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق و صعوبة في النوم، فقد يمكث البعض العديد من الساعات في الفراش في محاولات يائسة للنوم و لكن دون جدوى.



اليكم بعض الإجراءات و الخطوات التي تسهل من عملية النوم و تساعد على النوم بسرعة.

تناول الكالسيوم

تبين لدى الباحثين أن الكالسيوم يساعد الجهاز العصبي على الاسترخاء ، مما يساهم في دوره بالنوم بسرعة و الحصول على نوم عميق، لذا ينصح بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم لما يحتويه الحليب من كميات جيدة من الكالسيوم، وإذا كنت لا تحب منتجات الألبان حاول تناول 1000 ملغ من مكملات الكالسيوم قبل ساعة من موعد النوم.

رائحة العطر

تبين من خلال الدراسات المختلفة أن رائحة الياسمين تساعد في النوم أكثر من أي رائحة أخرى ، حيث توصلت تلك الدراسات إلى أن التعرض لعطر الياسمين لم يجعل المرضى فقط يدخلون في النوم أسرع من الذين تعرضوا لعطر الخزامي أو الذين لم يتعرضوا إلى أي عطر .. إنما أيضا وجدوا أنهم يشعرون بنشاط اكبر خلال اليوم بعد استيقاظهم.

التوقف عن التنفس

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إذا أردت ان تنام بسرعة حاول حين تخلد إلى السرير أن تأخذ نفسا عميقاً و تتوقف بعد ذلك عن التنفس مدة 10 ثوان وكرر هذه الحركة لأكثر من مرة ،فقد أثبتت الدراسات أن هذه الحركة تقلل من نشاط الموجات الدماغية وتجعلها تصل إلى المراحل التي تحدث عادة في المراحل الأولى ما قبل النوم.

شد العضلات

توصل الباحثون إلى أن شد العضلة خمس مرات وإرخائها يمكنه أن يساعدك في الدخول في النوم ، نظراً لأن ذلك يتطلب منك أن تركز انتباهك في جزء من جسمك في كل مرة الشيء مما يحرر بدوره جسمك من الجهد ويجعله في حالة ارتخاء.

الوقوف على رجل واحدة

الوقوف على رجل واحده لمدة 30 ثانية ، قد تكون حركة غريبة لكن الأغرب انها حركة مفيدة ، فعندما تقوم بتركيز انتباهك على حفظ توازنك فإن مخك يدع كل مهامه جانباً ، ويركز معك على هذه الحركة وتكون النتيجة الحصول على السترخاء و الراحة و الصفاء ، لذلك عندما تستلقي في سريرك يغلبك النعاس سريعاً.

اللون الأزرق

احرص على أن يكون طلاء جدران غرفتك باللون الأزرق الفاتح و اجعل فراشك أزرق اللون أيضاً، فقد بينت بعض الأبحاث أن هذا اللون يساعد الجسم على الاسترخاء مما يعينك على النوم السريع.

مساج القدمين

كثيراً ما نسمع أن القدم مكان تتركز فيه جميع النقاط المرتبطة بالمخ، لذا فإن مجرد الضغط على باطن أصابع قدميك لمدة 30 ثانية يمكنه أن يساعدك في الدخول في مرحلة النوم بسرعة ، والسبب أن باطن أصابع القدمين مرتبط مباشره مع المخ ، وعملية تحفيزها تقودك إلى الهدوءوالاسترخاء.