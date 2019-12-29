الأحد 29 ديسمبر 2019

من أكبر المشكلات التي يعاني منها الشباب في عصرنا هي "وقت الفراغ"، وانها مشكلة عند الاطفال والمراهقين والشباب وحتى كبار السن، فوقت الفراغ عند بعض الاشخاص نعمة لانه يعرف كيف يقضيه ولكن عند البعض الاخر فهو نقمة لانه لا يعرف كيف يقضيه وكيف يتخلص منه.



اليوم سوف نعرف ما هو تعريف وقت الفراغ وأضراره وبماذا علينا أن نقضيه.

ماذا نقصد بوقت الفراغ

هو تلك الاوقات التي لا يجد الانسان شيء يفعله ولا يمارس اي من النشاطات العلمية أو الادبية أو الثقافية والفنية أو الترويحية، والانسان بطبيعته لا يستطيع العيش دون أن يتفاعل مع المحيط الخرجي الذي حوله، فانه بحاجة لهذا التفاعل لاكتساب المعرفة أو للتسلية والترفيه، ووقت الفراغ يمكن أن يستغل بطريقة ايجابية أو سلبية حسب طبيعة الشغل وما يشغل نفسه.

أضرار وقت الفراغ

- فهو يدفع الشباب الى اللهو والعبث ويدفعهم الى سوء المرافقة، وقد يؤثر عليهم ذلك بجعلهم يتميزون باللامبالاة والاهمال، ومن ثم للانحراف والضياع.

- ووقت الفراغ أيضاً يدفع الشباب الى فعل أو التورط في الجرائم، كما يقول المثل الانجليزي : " الشيطان يجد عملاً للأيدي العاطلة لكي تعمل ".

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- عدم استغلال وقت الفراغ بالاشياء النافعة يؤدي الى تأخر نضج الشباب جسمانياً وعقلانياً ونفسياً.

- ومن أهم أضرار وقت الفراغ هي الدخول في حالات الاكتئاب والامراض النفسية والتي قد تعطل سير حياة الكثير من الشباب.

كيف أقضي وقت الفراغ

- طلب العلم، والعلم لا يتوقف وعند الانتهاء من مرحلة من مراحل التعليم يحبذ الانتقال الى المرحلة التي تليها.

- تعلم بعض المهارات التي يحتاجها الشباب مثل الحاسوب ومهارات القراءة والكتابة ومهارات البحث.

- الاشتراك في الرحلات العلمية والاستكشافية والسياحية.

- الاشتراك في الاعمال التطوعية وخدمة المجتمع.

- ومن أهم الاشياء التي تقضي على وقت الفراغ هو " دور الاهل " في تنمية قدرات اولادهم ودلهم على الطريقة الصحيحة لقضاء وقت الفراغ، ويستطيع الاهل الاعلاء بدوافع اولادهم وغرائزهم.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ".