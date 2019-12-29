تعرف على أسرع “ريجيم” في العالم

الأحد 29 ديسمبر 2019

في هذه الحمية الغذائية السريعة والصحيحة التي قام بوضعها الدكتور الالمانى هوفي ماييره وهى تتبع فقط لفتره قصيره لاعاده الحيويه للجسم ولفقدان الوزن سريعًا. (1 كيلو في اليوم) تعتمد هذه الحمية في الأساس على أطعمة قليلة السعرات الحرارية ومنخفضة فيها نسبة النشويات والدهون لأقل حدّ ممكن، وفي الوقت نفسه هي غنية بالبروتين والألياف.



وتحتوي قائمة الطعام على الآتي:

1- الإفطار اليومي:

ثمرة جريب فروت أو برتقالة متوسطة أو تفاحة + فنجان شاي أو قهوة بدون سكر + قطعة من التوست.

– اليوم الأول:

الغداء: فيليه سمك مشوي + سلطة (خس وبندورة) بدون زيت أو توابل + قطعة من الخبز

وبعد الغداء بـ3 ساعات: حبة فاكهة متوسطة الحجم.

العشاء: بيضتان مسلوقتان + الفاصوليا الخضراء المسلوقة (250 غراماً).

وبعد العشاء بـ3 ساعات (قبل النوم): كوب من عصير الفاكهة الطازج.

– اليوم الثاني:

الغداء: قطعة من اللحم الأحمر (100 غرام) + سلطة خضراء بدون زيت أو توابل + كوب من عصير البندورة.

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العشاء: خضراوات مسلوقة (كوسة، قرنبيط وفاصوليا خضراء).

وبعد العشاء بـ3 ساعات (قبل النوم): عصير تفاح طازج.

– اليوم الثالث:

الغداء: قطعة دجاج مسلوقة أو مشوية (100 غرام) + سلطة خضراء دون زيت أو توابل.

بعد الغداء بـ3 ساعات: ثمرة تفاح أو برتقال واحدة.

العشاء: قطعة لحم فيلييه (100 غرام) + بندورة مشوية.

بعد العشاء بـ3 ساعات (قبل النوم): كوب من عصير الخوخ.

– اليوم الرابع:

الغداء: بيضتان مسلوقتان + 250 غرام فاصوليا مسلوقة + كوب عصير بندورة.

العشاء: فيليه مشوي 100 غرام + سلطة خس.

بعد العشاء بـ3 ساعات (قبل النوم): كوب عصير أناناس طبيعي.

وقد أظهر هذا الرجيم نتائج باهرة ونقصان ملحوظ فى الوزن وخصوصا عند ممارسه رياضه خفيفه كالمشي مع هذا النظام حتى لو لنصف ساعه فقط فى اليوم.