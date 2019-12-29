أسباب لتناول 3 حبات لوز كل يوم!

الأحد 29 ديسمبر 2019

إن اللوز يعتبر من المكسرات اللذيذة وهو مفيد وهام صحيا، هو مفيد لكبار السن وللحوامل وكذلك للبشرة والجلد، لذلك إليكم فوائد اللوز وأهم الأسباب التي تجعلك تحرص على تناوله:



1– اللوز غني بفيتامين E: إذا كنت تعاني من حب الشباب فمن المؤكد انك قد زرت أحد عيادات الأطباء الجلدية للحصول على العلاج الذي يخلصك من حب الشباب، ومن المؤكد أن الطبيب قد وصف لك أيضا الدواء الذي يحتوي على فيتامين E، لذلك لا تذهب بعيدا حيث أن اللوز يعتبر مصدرا رائعا وغنيا جدا بفيتامين Eوبالتالي فإن حرصك على تناول اللوز سوف يجعل جسمك يحصل على الكمية اللازمة له من هذا الفيتامين ويالتالي فهو يخلصك من حب الشباب ويمنع ظهوره.

2- له خواص مضادة للشيخوخة والعجزك: لقد ثبت بالدليل القاطع أن اللوز له صفات مضادة للعجز وظهور علامات الشيخوخة، وبالتالي فإن تدليك الوجه وخصوصا منطقة أسفل العينين بزيت اللوز يساعد على إخفاء التجاعيد وتأخير ظهورها، كما أن الاستخدام المنتظم لزيت اللوز يساعد على التخلص من البقع الداكنة بالبشرة والهالات السوداء الموجودة أسفل العينين، وبالتالي فهو يمنحك مظهرا ناضرا وأصغر سنا.

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3- أكثر أنواع المكسرات فائدة لصحة القلب: ببساطة إن اللوز يعتبر صديقا رائعا بالنسبة للقلب لأنه يحميه ويحافظ عليه من الإصابة بالمراض، حيث أن الألياف الموجودة في اللوز تمنع الجسم وتقلل قدرته على امتصاص الدهون، كما أن اللوز يعتبر مصدرا رائعا جدا لفيتامين E والدهون الأحادية الغير مشبعة والحمض الدهني الهام أوميجا 3 والماغنسيوم والمواد المضادة للأكسدة والتي تزود من تدفق الدم، كما أن تأثير اللوز على على الكولستيرول الضار بتقليل نسبته يساعد بشكل كبير في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.

4- تقوية الذاكرة وزيادة طاقة الجسم: يساعد اللوز في زيادة طاقة الجسم وعلى سعة تخزين وقوة الذاكرة بالمخ، كما أن العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في اللوز تساعد على تقوية الذاكرة كما أنه يساعد على تقليل خطر التعرض للإصابة بمرض ألزهايمر وهو مرض فقدان الذاكرة الذي يصيب كبار السن، كما يحتوي اللوز أيضا على بعض المواد الأخرى كالريبوفلافين والماغنيسيوم اللذان يعتبرا من أهم عوامل تعزيز وزيادة الطاقة في الجسم وبالتالي فهو يساعدك على أن تبقي قويا ومنطلقا طوال اليوم، كما أن الحرص على تناول اللوز خصوصا في الصباح يساعدك على أن تصبح أكثر إنتاجا وتفوقا في عملك.

5- التخلص من الدهون الزائدة بالجسم: على عكس المتوقع بأن تناول اللوز يساعد على اكتساب المزيد من الوزن إلا أنه في الحقيقة يساعد على التلخص من الدهون والشحوم الزائدة بالجسم، حيث أن العناصر الغذائية الهامة الموجودة باللوز كالفيتامينات والمعادن والعناصر الأخرى تساعد على كبح رغبة الجسم الشديدة في تناول وامتصاص المواد السكرية (الكربوهيدرات) التي بتناولها وامتصاصها في الجسم يزيد الوزن وبالتالي فإن تناول اللوز يكون عاملا مساعدا على خسارة والتخلص من الدهون والشحوم الزائدة بالجسم.

وبالتالي مما سبق يتضح لنا أن تناول اللوز ليس هاما لصغار السن والشباب فقط بل إنه هاما ومفيدا أيضا لكبار السن حيث أنه يقينا من الوقوع في براثن فقدان الذاكرة والزهايمر مع تقدم العمر فلا تبخل على نفسك بالفوائد الجمة التي يوفرها اللوز للجسم واحرص على تناوله بل والإكثار من تناوله.