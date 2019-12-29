هذا ما يفعله الفستق في جسم الإنسان!

الأحد 29 ديسمبر 2019

الفستق من اهم المكسرات التى تشتهر في الوطن العربي، ويحتوي الفستق على فوائد رائعة وعجيبة حتى أن البعض يطلق على الفستق مسمى صديق القلب والعقل.



ويحتوي الفستق في تركيبته على الزيوت والفوسفور المفيد في للدماغ، لذا يعتبر الفستق منشط للدماغ والدورة الدموية ويحمي الجسم من الجلطات المفاجئة التي من شانها أن تكلف الإنسان حياته.

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ولا تتوقف فوائد الفستق الحلبي عند هذا الحد بل تتعدى كافة المجالات التي قد يتخيلها العقل البشري، فيدخل الفستق الحلبي في فوائد ومجالات أخرى متنوعة وهامة للجسم حيث ينصح بتناول الفستق الحلبي لمرضى السكري لكونه يدخل في عملية تخفيض نسبة السكر في الدم.

كما يلعب الفستق دورا هاما في شد اللثة والاسنان ويعالج أمراض الصدر وخصوصاً السعال المزمن والذي يكثر في فصل الشتاء.