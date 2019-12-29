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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة مبتكرة لتجميل الأنف.. معجزة رائعة! والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
هل تتخيلين أنه بخطوات بسيطة من الممكن تغيير شكل انفك خلال 5 دقائق فقط إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك؟ حيث أثبت مؤسس عيادة Epione، الدكتور سيمون أوريان من الولايات المتحدة عبر حسابه على إلانستجرام بأن ذلك ممكن، ويقول الطبيب عن طريقته المبتكرة غير الجراحية لتجميل الأنف أنها معجزة رائعة.
وقالت أحدى المتابعات لحساب الدكتور سيمون أوريان بأنها قررت شخصياً التحقق من مدى فعالية عملية تجميل الأنف غير الجراحية، التي نشرها أوريان على حسابه. حيث قامت جوانا ديلا راغيوني، بريطانية، تبلغ من العمر 27 عاماً بأنها كانت تكره شكل أنفها المعقوف.
وقال سيمون في وقت لاحق لصحيفة الديلي ميل أنه قبل دعوة جوانا لأميركا، ناقش معها مشكلة أنفها على الهاتف.
وخلافا لمعظم جراحي التجميل، الذين يلجأون إلى طريقة الثقب الكامل، يقوم الدكتور أوريان بعملية الأنف باستخدام ثقوب صغيرة. حيث يتم إدخال حشو تحت الجلد، وبعد ذلك تلعب دور الحشوة: حيث ترتب شكل الأنف وتختفي كل العيوب الاخرى، ويتم استخدام إبرة رقيقة جدا أثناء الجراحه، مما يجعل الأنف يبدو طبيعيا أكثر.
ووفقا لما يقول الدكتور أوريان، نتيجة عملية تجميل الأنف غير الجراحية يمكن أن تستمر من 2-4 سنوات. ويمكن للسيدة الاستمتاع بالشكل الجديد للانف مباشرة بعد مغادرة عيادة الطبيب.
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