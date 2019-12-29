هل تؤثّر الموسيقى على الجنين؟

الأحد 29 ديسمبر 2019

لم تؤكد الدراسات الحاليّة وجود أيّ علاقة بين سماع الموسيقى ونسبة ذكاء الطفل، إلّا أنّ الباحث في علم الأعصاب من جامعة كاليفورنيا، غوردون شاو، أكّد أنّ الدراسات السابقة اعتمدت على أطفال كبار، لا على الأجنّة في أرحام الأمهات.



وأجريت تجربة لدراسة إسبانيّة حديثة على 10 سيدات حوامل تم عرض الموسيقى على الأجنة في أرحامهن، لرصد تفاعل الجنين وحركته مع الموسيقى من خلال جهاز BabyPod.

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وأعيد عرض نفس الموسيقى بعد 4 أشهر من ولادة الأطفال، وتمّت المقارنة بين أطفال سمعوا هذه الموسيقى من قبل وفريق من الأطفال لم يسمعها أبداً.

ولوحظ أن المجموعة الأولى من الأطفال تفاعلت مع الأغنيّة وكأنّ إشارات المخّ تعرف هذه الموسيقى، فيما لم تسجل أيّ ردود فعل تذكر لدى المجموعة الثانيّة.