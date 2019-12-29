- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثّر الموسيقى على الجنين؟ والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
لم تؤكد الدراسات الحاليّة وجود أيّ علاقة بين سماع الموسيقى ونسبة ذكاء الطفل، إلّا أنّ الباحث في علم الأعصاب من جامعة كاليفورنيا، غوردون شاو، أكّد أنّ الدراسات السابقة اعتمدت على أطفال كبار، لا على الأجنّة في أرحام الأمهات.
وأجريت تجربة لدراسة إسبانيّة حديثة على 10 سيدات حوامل تم عرض الموسيقى على الأجنة في أرحامهن، لرصد تفاعل الجنين وحركته مع الموسيقى من خلال جهاز BabyPod.
وأعيد عرض نفس الموسيقى بعد 4 أشهر من ولادة الأطفال، وتمّت المقارنة بين أطفال سمعوا هذه الموسيقى من قبل وفريق من الأطفال لم يسمعها أبداً.
ولوحظ أن المجموعة الأولى من الأطفال تفاعلت مع الأغنيّة وكأنّ إشارات المخّ تعرف هذه الموسيقى، فيما لم تسجل أيّ ردود فعل تذكر لدى المجموعة الثانيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تؤثّر الموسيقى على الجنين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.