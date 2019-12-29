- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إستعمالات غريبة وغير متوقعة للتوابل.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
للتوابل إستعمالات عدّة وغريبة، إكتشفي ما هي أبرز هذه الإستخدمات وإستفيدي منها في حياتك اليومية:
- تنظيف الأرضية وتعطيرها: أخلطي كمية صغيرة من شاي الأعشاب مع الصابون والخلّ لتنظيف الأرضية، تطهيرها وتعطيرها؛ ستتفاجئين بمفعول هذه الخلطة المنعشة في المنزل.
- التخلّص من الحشرات والنمل: إن وضع كمية صغيرة من إكليل الجبل في وعاد صغير داخل الغرفة يساعدك على التخلّص من الحشرات المزعجة، كما يمكنك إستخدام القرفة للتخلّص من النمل.
- حماية النباتات من الحشرات: رشّي القليل من الحرّ على النباتات للتخلّص من الحشرات المزعجة والمؤذية.
- التخلّص من القشرة: إن مختلف أنواع التوابل تساعد على التخلّص من قشرة الشعر، أضيفي القليل منها على كمية الشامبو التي تضعينها على شعرك، وتمتعي بشعر صحي، خالي من القشرة.
- الحفاظ على الملابس الملونة أثناء الغسيل: أضيفي كمية صغيرة من الفلفل الأسود أثناء غسل الملابس الملونة للحفاظ عليها وتجنّب البهتان.
- بلسم للشعر: إن التوابل تساعدك على الحصول على شعر ناعم وأملس، لا تتردّدي في إضافة القليل منها على الشامبو للحصول على شعر جذاب وصحي.
- التخلّص من ألم المعدة: إن الزنجبيل يساعدك على التخلّص نهائياً من ألم المعدة، أخلطي القليل منه مع الشاي وتخلّصي من الألم بأسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر إستعمالات غريبة وغير متوقعة للتوابل.. تعرف عليها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.