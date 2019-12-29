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شكرا لقرائتكم خبر عن أمور مفاجئة وغير متوقعة يقوم بها جنينك داخل الرحم.. ما هي؟ والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
الجنين داخل الرحم يقوم بأمور مذهلة وغير متوقعة، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الجنين يتطوّر، يكتشف ويتعلّم بالتالي تبدأ مراحل نموّه داخل الرحم. إكتشفي ما هي هذه الأمور الغريبة التي يقوم بها الطفل المنتظر داخل الرحم، قبل ولادته:
- يخاف من الأصوات: هل تساءلت يوماً ماذا يحصل لجنينك عندما تعطسين أو حين يسمع أصوات عالية ومفاجئة مثل نباح الكلب وغيرها؟ هذه الأمور تخيف جنينك وتشعره بالذعر، فإن حواس طفلك تتطوّر تدريجياً وهو في رحمك.
- يمصّ إصبعه: كما ترين في الصورة أدناه، إن حاسة الذوق لدى طفلك تتطوّر وهو داخل رحمك. لا تستغربي إن رأيت جنينك يمصّ إصبعه أثناء فحص الأشعة بالسونار والموجات فوق الصوتية.
- الحازوقة: هل تشعرين أحياناً بأن جنينك يقفز داخل الرحم؟ قد تدلّ هذه القفزات إلى أن جنينك يعاني من الحازوقة داخل الرحم.
- يميز الروائح: هل كنت تعلمين أن حاسة الشمّ تتطور لدى الجنين وهو في بطن أمّه؟ فهو يستطيع أن يميّز روائح الأطعمة والمأكولات التي تتناولها أمّه إبتداءً من أواخر الشهر الثالث.
- التثاؤب: هل تخيلت يوماً كم سيكون شكل طفلك ظريفاً حين يتثاءب في رحمك؟ أثبتت الدراسات الحديثة أن الجنين يتثاءب عند الشعور بالنعاس داخل الرحم.
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