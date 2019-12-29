- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. السمسم يزيل كل هذه الأمراض! والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
يعد السمسم واحداً من أنواع النباتات المغذية المشهورة منذ القدم، وتستهلك كمية كبيرة منه في عدد كبير من الاطعمة والحلويات نظراً لمذاقه الرائع كما يتم إستخلاص زيت السمسم لاستعماله في طهي بعض المأكولات.
يجهل العديد من الأشخاص ان للسمسم فوائد كثيرة بسبب المغذيات الكثيرة الموجودة فيه من بروتينات ومضدات أكسدة وأحماض وغيرها ويعالج أمراضا عديدة لذلك سنعرض أبرز فوائد هذه النبتة:
1- يساعد السمسم على معالجة مشاكل الربو والسعال كونه يخفف من خشونة الصدر والرئتين، ويعمل على تهدئة الجسم والأعصاب والتخفيف من القلق والتوتر.
2- يحتوي السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم مما يفيد الأسنان والعظام ويحارب هشاشة العظام والمشاكل الناتجة عنها، كونه يقوي المناعة، كما أنّه يحسن من وظائف الكبد والكلى ويحمي المعدة من الإصابة بالقرحة.
3- أيضا، يحتوي السمسم على مواد معالجة للنحافة الزائدة ويقتل البكتيريا المضرّة بالجسم.
4- أما زيت السمسم فيساعد على تليين المعدة والتخلص من الإمساك والتخلص من البواسير وآلامه المبرحة، عدا فوائده العديدة على الصعيد الجمالي من ترطيب للبشرة وإعطائها لمعاناً والتخلص من الصدفية والحساسية.
5- أخيراً يستعمل هذا الزيت في التدليك وفي صناعة الصابون الخاص للبشرة الحساسة وصناعة مرطبات الشفاه والكريمات.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق.. السمسم يزيل كل هذه الأمراض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.