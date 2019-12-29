لن تصدق.. السمسم يزيل كل هذه الأمراض!

الأحد 29 ديسمبر 2019

يعد السمسم واحداً من أنواع النباتات المغذية المشهورة منذ القدم، وتستهلك كمية كبيرة منه في عدد كبير من الاطعمة والحلويات نظراً لمذاقه الرائع كما يتم إستخلاص زيت السمسم لاستعماله في طهي بعض المأكولات.



يجهل العديد من الأشخاص ان للسمسم فوائد كثيرة بسبب المغذيات الكثيرة الموجودة فيه من بروتينات ومضدات أكسدة وأحماض وغيرها ويعالج أمراضا عديدة لذلك سنعرض أبرز فوائد هذه النبتة:

1- يساعد السمسم على معالجة مشاكل الربو والسعال كونه يخفف من خشونة الصدر والرئتين، ويعمل على تهدئة الجسم والأعصاب والتخفيف من القلق والتوتر.

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2- يحتوي السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم مما يفيد الأسنان والعظام ويحارب هشاشة العظام والمشاكل الناتجة عنها، كونه يقوي المناعة، كما أنّه يحسن من وظائف الكبد والكلى ويحمي المعدة من الإصابة بالقرحة.

3- أيضا، يحتوي السمسم على مواد معالجة للنحافة الزائدة ويقتل البكتيريا المضرّة بالجسم.

4- أما زيت السمسم فيساعد على تليين المعدة والتخلص من الإمساك والتخلص من البواسير وآلامه المبرحة، عدا فوائده العديدة على الصعيد الجمالي من ترطيب للبشرة وإعطائها لمعاناً والتخلص من الصدفية والحساسية.

5- أخيراً يستعمل هذا الزيت في التدليك وفي صناعة الصابون الخاص للبشرة الحساسة وصناعة مرطبات الشفاه والكريمات.