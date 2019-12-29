فيديو معلوماتى.. 5 نصائح تقدمها جمعية الرئة الأمريكية لصحة الرئتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة الرئتين من الأشياء الأساسية لصحتك، وقد كشفت جمعية الرئة الأمريكية عن مجموعة نصائح لتقليل خطر الإصابة بأمراض الرئة، وحمايتها من العدوى، بحسب الموقع الإلكتروني لجمعية الرئة الأمريكية American lung association. نصائح جمعية الرئة الأمريكية لحماية صحة الرئتين:

نصائح جمعية الرئة الأمريكية لحماية صحة الرئتين: 1ـ لا تدخن -التدخين يسبب سرطان الرئة و الانسداد الرئوي المزمن. -يضيق الممرات الهوائية. -يجعل التنفس أكثر صعوبة. - يسبب تورم الرئة. -التهاب الشعب الهوائية المزمن. 2ـ تجنب التعرض للتلوث - تجنب التدخين السلبى لأنه يسبب مرض الرئة. - تجنب ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق في أيام الجو السيئة. - تقليل التعرض لتلوث الهواء. - تغير المناخ والكوارث الطبيعية تؤثر على صحة الرئة. Advertisements 3ـ منع العدوى البرد أو عدوى الجهاز التنفسي في بعض الأحيان خطيرة للغاية. -أشياء للوقاية من العدوى -اغسل يديك بالماء والصابون. -تجنب التجمعات خلال موسم البرد والأنفلونزا. -النظافة الجيدة للفم تحميك من الجراثيم في فمك. -تنظيف أسنانك مرتين يوميًا . -الحصول على تطعيم كل عام ضد الأنفلونزا -تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان لقاح الالتهاب الرئوي مناسب لك أم لا. 4ـ فحوصات طبية منتظمة تمنع الفحوصات المنتظمة أمراض الرئة، والتي لا يتم اكتشافها في بعض الأحيان إلا بعد أن تصبح خطيرة. 5ـ ممارسة الرياضة بعض التمارين الرياضية تقوي رئتيك.

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