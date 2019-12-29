شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق منزلية للتخلص من تشنجات المعدة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشنجات المعدة تشير عادة إلى ألم في البطن أو عدم الراحة بين الصدروالفخذ وتتراوح الأسباب من الإمساك إلى عدم تحمل الطعام، ويشعر البعض بحالة من التشنج والرعشة فى الأمعاء، وتسمى هذه الحالة التشنج المعوى أو "تشنج المعدة أو المرئ"، وهذه الحالة لا يستطيع الكثير ملاحظة أنها ترتبط بشكل كبير بحالات العصبية، والتشنجات، والتوتر، والقلق، وهوالسبب الشائع لها، وقد يكون لها سبب مرضى آخر، وهى حالة مزعجة يعجزالمريض من السيطرة عليها أوالتخلص منها، وفقا لموقع Harvard health .

هناك طرق للمساعدة في تخفيف تشنجات المعدة الخفيفة في المنزل:

تناول الماء أو السوائل الساخنه الأخرى.عدم الافراط فى تناول المشروبات الرياضية فقط بكميات صغيرة.تجنب الطعام الصلب في الساعات القليلة الأولى.إذا كان المريض يعانى من القيء، يجب الانتظار ست ساعات ثم تناول كميات صغيرة من الأطعمة الخفيفة، مثل البسكويت.عدم تناول اى دواء بدون استشارة الطبيب

يجب الاتصال بالطبيب فورا فى حاله أن تشنجات المعدة مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الانتفاخ المستمرأوالإسهال أو فقدان الوزن أو الحمى.

علاج تشنجات المعدة بالأعشاب الطبيعية

هناك العديد من العلاجات المنزلية والأعشاب الطبيعية التي تساهم في التخلص وعلاج ألم المعدة بشكل طبيعي، ومنها:

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-يمكن تناول مشروب النعناع فهو يعمل علي التخلص من الغثيان ومشاكل المعدة، لأنه غني بمادة المينثول التي تساهم بشكل كبيرفي تسكين الألم، كما أنه يساهم علي استخراج الأمعاء، والحفاظ علي عملية الهضم والحفاظ علي القناة الهضمية، ولذا عليك تناول هذا المشروب يوميا للحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء، والتخلص من ألم المعدة.

-الشمر يعد من المشروبات الهامة التي تحافظ بشكل كبيرفي صحة المعدة ولذا فهو من الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في القضاء علي ألم المعدة، وأيضا مدر للبول ويقضي علي الالتهابات، وأيضا يساهم في التخلص من انتفاخ البطن والغازات، ولذا عليك تناول منقوع الشمر يوميا.

-مشروب الزنجبيل له دور كبير في التخلص من ألم المعدة بشكل كبير، فالزنجبيل يعد من الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الالتهابات.