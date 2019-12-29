تعرف على أسهل طريقة لعلاج مرض النقرس في المنزل!

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الأحد 29 ديسمبر 2019
مرض النقرس هو الم شديد يصيب منطقة اسفل القدم وخاصة في الأصبع الكبير ويؤدي مرض النقرس إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، والرجال هم أكثر عرضة للإصابة بالنقرس عن السيدات، وعادة ما تصاب النساء به بعد انقطاع الدورة الشهرية، ومن أسبابه زيادة حمض أليوريك في الجسم وهو موجود في اللحوم والأسماك والدواجن والكحوليات والأشخاص من يتناولون هذه الأطعمة بإفراط هم اكثر عرضة للنقرس عن غيرهم.
كما أن هناك بعض الأدوية التي يتناولها بعض الأشخاص من أعراضها الجانبية الإصابة بمرض النقرس ومنها أدوية الضغط والأدوية التي تؤدي إلى خفض نسبة الكل سترول في الدم، والإهمال في علاج مرض النقرس أو تجاهله قد يؤدي بعد ذلك إلى الإصابة بالفشل الكلوي.
وعلاج مرض النقرس يكون عن طريق الابتعاد عن مسببات المرض أولا أي التقليل من أكل اللحوم والأسماك بقدر المستطاع وشرب المياه والسائل حيث يتم شرب من 15 إلى 18 كوب من المياه والعصير يوميا هذا يساعد على التخلص من ترسبات حمض أليوريك في الجسم.
ويمكن علاج النقرس عن طريق تناول القهوة منزوعة الكافين يوميا وبشكل منتظم، تناول فاكهة الكرز، كما يتم أيضا استخدام الصندل الأحمر في علاج النقرس، حيث يتم غلي كوب من الماء يضاف إليه ملعقة من الصندل الأحمر المطحون ويتم تحليته بالعسل، ويمكن علاج النقرس أيضا باستخدام قشر التفاح، حيث يغلى قشر التفاح جيدا ويشرب ثلاث مرات في اليوم بانتظام.
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