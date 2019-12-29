علامات على أظافركم هي عوارض لمرض خطير!

الأحد 29 ديسمبر 2019

أكنتم تعرفون أن الأظافر يمكن أن تنبئكم ببعض المشاكل الصحية الخطيرة ؟ إذا كان هناك بقع أو عدم انتظام في الأظافر، أظافر متشققة أو أظافر ملونة، فقد يكون لديكم ربما مشكلة صحية.



5 علامات على أظافركم :

• اللون

إذا كان لون أظافركم وردياً أو أبيض فأنتم بصحة جيدة. إذا كان لديكم بقع داكنة اللون على أظافركم، فهذا قد يكون علامة على الشيخوخة، مع أنها قد تكون أحياناً مرتبطة بخطر الإصابة بمرض قلبي. اللون الأخضر يشير إلى عدوى بكتيرية بينما اللون الأحمر يشير إلى مشكلة في القلب أو الشرايين.

• عندما تكون الأظافر متشققة

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في 10% من الحالات، تبدأ الصدفية بالأظافر. إذا كانت الأظافر متشققة بشكل منتظم، فهذا يعني أن هناك نقص بحمض الفوليك (B9)، بالفيتامين C وبالبروتينات.

• عندما تكون أظافركم سميكة جداً

الأظافر السميكة ليست لا عادية ولا طبيعية. إذا كانت أظافركم سميكة جداً، فقد يكون لديكم مشاكل في الرئتين. هذا قد يعني أيضاً وجود دورة دموية سيئة. وجود أثلام سميكة يمكن أن يشير إلى الإصابة بفطريات.

• عندما يكون هناك أثلام على الأظافر

هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى أن لديكم صدفية أو مرض ذاتي المناعة يسبب فقدان الشعر.

• عندما تكون الأظافر منحنية

عندما تكون منحنية ولها شكل الملعقة هذا يمكن أن يعني أن لديكم إما نقص في الحديد وإما مشاكل قلبية.