شكرا لقرائتكم خبر عن حيله بسيطه جدا تستعيدى بها بياض ملابسك والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 من أكثر انواع الملابس التى تحتاج إلى غسيل دائم وتنظيف هى الملابس البيضاء التى تتعرض للأتساخ بسهوله وسرعه كبيره من خلال الأتربه التى نتعرض لها يوميا وغسل الملابس المتكرر بطريقه خاطئه وبطريقه مكثفه مما يجعل الملابس البيضاء تفقد زهوتها باستمرار غسله بعد غسله وأيضا اضافة المبيضات المختلفه يعمل على اضعاف الأنسجه الخاصه بالملابس كثيرا مما يجعلها عرضه للتلف أكثر من غيرها أو من الملابس الملونه لذا سنعرض على حضراتكم اليوم طريقه بسيطه جدا ولكنها مميزه تعمل على تنظيف الملابس مهما كانت صفراء أو رماديه اللون بعدما كانت بيضاء .

كل ما عليكم فعله هو وضع الملابس البيضاء التى تريدون غسلها بالغساله وقومو بوضع مسحوق الغسيل المعتاد ومعه ضعو حبايتين من الاسبرين ويفضل لو كان الاسبرين الفوار ولكن من الممكن ان تستخدمو اى نوع من انواع الاسبرين التى تمتلكونها وستلاحظون من أول غسله ظهور الغسيل الأبيض اكثر بياضا وبتكرار ذلك يمكنكم الحصول على البياض الزاهى الذى تتمنوه دوما وبتلك الطريقه البسيطه .

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