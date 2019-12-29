ما هى البقع البيضاء الموجوده على أظافركم؟

الأحد 29 ديسمبر 2019

تعني البقع البيضاء على الأظافر أكثر من شىء إصابة الظفر وهذا السبب شائع، وفي بعض الأحيان تشير إلى نقص الزنك أو في البعض الأخر تشير الى أمراض الكبد والكلى وفي غالبية الأحيان تختفى هذه البقع البيضاء بمجرد أن ينمو الظفر.



- الأطعمة المفيدة لأظافرك:

من الهام أن يتناول الشخص الأطعمة الغنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين (ب) والبوتاسيوم لأنها مواد غذائية مفيدة للأظافر بل ولباقي أعضاء الجسم وتتمثل في منتجات الصويا والكرفس والزبادي والبيض وفواكه البحر…

ومن الأطعمة الأخرى الهامة لتقوية الأظافر وتغذيتها اللوز ،الثوم، السبانخ، التونة، القرفة..أما الجيلاتين فأكله لا يساعد الظافر.

- أعداء الأظافر :

الشمس.. الكلور..منتجات النظافة كلها تجعل الأظافر هشة سهلة الكسر .احرص دائما على ارتداء القفازات عند القيام بأية اعمال منزلية،وكريمات ضد الشمس عندما تكون بالخارج .والاستخدام المنتظم للكريمات المرطبة على الأيدي والأظافر من الحلول الفعالة جدا.

*ملحوظة:

العناية بالأظافر(pedicure) كقاعدة عامة يتم التخلص من الجلد الزائد حول الأظافر وتقليمها أسبوعا بعد أسبوع خلال فصل الصيف وكل 3-4 أسابيع خلال فصل الشتاء

Advertisements

- الأظافرالصغيرة:

الأظافر الصغيرة يتم توارثها.. ولايوجد شىء يمكن فعله معها إلا القليل ، فلكي تبدو أكبر في الحجم يتم بردها بشكل بيضاوي والحرص على عدم ترك الجوانب أي أن تاخذ الشكل المربع مع وضع الألوان الفاتحة عليها.

- العناية بالأظافر في فصل الشتاء:

تتأثر الأظافر بفصل الشتاء وببرودته، والحماية تتمثل في ارتداء القفازات مع وضع الكريمات المرطبة.

-الوان الأظافر:

ولا يعني هنا الوان طلاء الأظافر، وإنما اللون الأصلي لها ومتي يشير إلى مشكلة صحية.. اذا كانت الأظافر:

-اللون الأصفر..يشير إلى السكر، عدوى فطرية او أمراض القلب.

-النقط السوداء.. يشير إلى إصابة في الظفر او تجلط دموي.

-بقع سوداء او زرقاء.. تشير إلى إصابة في الظفر.

-اللون الأخضر.. عدوى فطرية او بكتيرية.

-اللون الأبيض.. أنيميا.

-بقع بيضاء.. تشير إلى إصابة في مرقد الظفر.