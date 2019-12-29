صحة ورشاقة

الآلام المزمنة قد تختبئ وراءها أمراض خطيرة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الآلام المزمنة قد تختبئ وراءها أمراض خطيرة والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019

حذرت الجمعية الألمانية لطب الألم من أن الآلام المزمنة قد تختبئ وراءها أمراض خطيرة، مثل الروماتيزم أو السرطان.

 

Advertisements

وأوضحت الجمعية أن الآلام تكون مزمنة في حال استمرارها لفترة لا تقل عن 3 إلى 6 شهور، مع تأثيرها سلباً على مناحي مختلفة من حياة المريض، مثل حركيته وحالته المزاجية.

 

لذا ينبغي على المرضى استشارة طبيب مختص لاكتشاف السبب الكامن وراء هذه الآلام المزمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآلام المزمنة قد تختبئ وراءها أمراض خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا