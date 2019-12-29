صحة ورشاقة

علاجات طبيعية لعلامات تمدد البشرة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

تظهر علامات التمدد على البشرة نتيجة تغيرات وزن الجسم، وهي لا تقتصر على النساء فقط، لكن نظراً لارتباط العلامات بالحمل تلاحظها النساء أكثر. أحياناً ما تظهر علامات تمدد البشرة على المراهقين الذين تعرّضوا لطفرات في النمو بسبب التغيرات الهرمونية الخاصة بهذه المرحلة العُمرية. هناك علاجات منزلية تخفف من مظهر علامات تمدد البشرة بشكل فعّال أكثر من المنتجات المنتوفرة في الصيدليات، خاصة وقت الحمل، إليك أهمها:

 

عصير الليمون. تساعد الطبيعة الحامضية لليمون (الحامض) على تخفيف علامات التمدد البيضاء. يعتبر عصير الليمون من أكثر العلاجات الطبيعية فاعلية. لاستخدامه افرك قطع الليمون على مواضع علامات التمدد، واتركها 10 دقائق قبل شطفها. يمكنك تكرار الأمر عدة مرات في اليوم الواحد.

 

الزيوت النباتية. يمكن تدليك مواضع تمدد البشرة بأكثر من زيت نباتي، مثل زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الخروع. يُنصح بأن يتم التدليك قبل النوم، وترك الزيت على الجلد، ثم غسله في الصباح.

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بياض البيض. لهذه الطريقة استخدم بيضتين، وضع طبقة بياض البيض السميكة على الجلد لبضع دقائق، ثم اشطفها بالماء والصابون. يساعد الاستخدام المنتظم لهذه الطريقة على بقاء الجلد رطباً وحيوياً بفضل بروتين البيض ودهونه.

 

زيت فيتامين إي. لفيتامين إي E خصائص مضادة للأكسدة، تمنع تلف طبقة الكولاجين التي تعمل كبطانة للجلد.

 

الصبار. هلام الصبار (الألوفيرا) فعّال في علاج علامات تمدد البشرة، وشفاء تمزقات الجلد الصغيرة، واستعادة مرونة الجلد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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