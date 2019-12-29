علامات تدل على أن لديكم خللاً في الهورمونات

الأحد 29 ديسمبر 2019

أحد أهم العوامل في الصحة الجيدة هو التوازن الهورموني، الناس الذين يعانون من خلل في الهورمونات يمكن أن يشكوا من عدد كبير من الاضطرابات الصحية التي تجعل حياتهم أصعب، وإذا كنتم تعانون من مشكلة صحية لا تتوصلون إلى التخلص منها، فعليكم أن تتحققوا من مستوى الهورمونات.



إليكم سبع علامات تشير إلى خلل في هورموناتكم:

1. التعرق الليلي

إنه أحد الأعراض الأكثر إزعاجاً في الاختلال الهورموني، عندما تستيقظون في منتصف الليل غارقين في العرق، فهذا مقلق جداً، وعندما تستعيدون توازن الهورمونات، يزول التعرق الليلي بسرعة.

2. التعب المزمن

عندما يكون مستوى الهورمونات منخفضاً، أحد أهم الأعراض هو التعب المزمن، هذا التعب يبقى مستمراً، مهما كانت مدة النوم، إذا كنتم تتثاءبون دوماً ولا تمتلكون أبداً ما يكفي من الطاقة، إذن يحب أن تتحققوا من مستوى هورموناتكم لتروا إذا كانت مضبوطة.

3. التغيرات في البشرة

إذا واجهتم من جديد مشكلة حب الشباب للمرة الأولى منذ المراهقة، فأنتم تعانون على الأرجح من خلل هورموني، تتأثر البشرة بسهولة بالتقلبات الهورمونية، عندما تعاودون مشاهدة حب الشباب بعد عمر معين فهذه من أسهل الطرق التي تثبت لكم أن لديكم مشاكل مع هورموناتكم.

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4. التغيرات في الشعر

شعركم هو أحد أجزاء جسمكم الأكثر تأثراً بالهورمونات، هذا يتضمن الوبر والشعر معاً، عندما تعانون من خلل هورموني، تبدأون غالباً برؤية الشعر في أماكن من جسمكم حيث لا ترغبون أبداً، إذا نبت لديكم شارب فجأة أو شعر في منطقة أخرى غير مرغوب فيه، يجب أن تتحققوا من مستوى هورموناتكم.

من جهة أخرى، يجعل الخلل الهورموني الشعر على رأسكم يصبح أرفع وأرق أكثر فأكثر، هذا الشعر الرقيق هو علامة واضحة على الخلل في هورموناتكم.

5. عدم انتظام العادة الشهرية

عندما تكون هورموناتكن متوازنة، تكون العادة الشهرية ثابتة ومتوقعة سلفاً، عندما تفوتكن العادة أو عندما تأتي في أوقات غير متوقعة، فأنتن واقعات في مشكلة هورمونية.

6. مشاكل الأيض

إذا لم تتوصلوا إلى فقدان وزنكم مهما كان ما تتناولونه من طعام أو تمارسونه من رياضة، هذا قد يكون ناتجاً عن خلل هورموني، أيضاً، إذا زاد وزنكم فجأة أو فقدتم وزناً بشكل غير مبرر، يجب أن تتحققوا من مستوى هورموناتكم لتتأكدوا إذا كانت هي السبب.

7. المشاكل الانفعالية

كل امرأة تعرف أن مستوى الهورمونات مرتبط بشكل مباشر مع الانفعالات. لاحظوا تقلب المزاج الذي يترافق مع أحداث مثل الحمل والعادة الشهرية لتتأكدوا من هذا. أيضاً، الخلل الهورموني يمكن أن ينعكس تقلباً في عواطفكم وانفعالاتكم. الاضطرابات الانفعالية غير المبررة هي إشارة واضحة إلى أن هورموناتكم بحاجة إلى إعادة توازنها.