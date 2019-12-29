شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقلل فرص الإصابة بانسداد شرايين القلب أبرزها الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بأمراض القلب تعد من الأمور التي تؤرق الكثيرون، وخاصة في حالة أن هذا الشخص لديه تاريخ وراثي للإصابة بهذا المرض، والأكثر شيوعا في أمراض القلب هو التعرض للإصابة بانسداد الشرايين، وللحفاظ علي صحة القلب والحد من التعرض والإصابة بهذا الأمر عليك التعرف علي الأطعمة التي تحميك، وتقلل فرص الإصابة بهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع " thehealthy." الذي أكد أن القاتل رقم واحد في الولايات المتحدة هو مرض القلب.

وفقًا لمراكزالسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يموت 610،000 شخص كل عام أي حوالي واحد من كل أربع حالات وفاة. سبب مرض القلب هو انسداد الشرايين بشكل عام. ويمكن سد هذه الأوعية الدموية عن طريق اللوحة الدهنية التي تحتوي على الكالسيوم والكوليسترول، وغيرها من المواد التي تدور في الدم.

-الشوفان..

إليك خطوة للأمام في مساعدة الشرايين، و لقد مرأكثر من 20 عامًا منذ موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على مطالبات صحية قلبية لهذه الحبوب الكاملة، وتواصل الأبحاث اكتشاف فوائد جديدة، وهي أن الاهتمام بالأطعمة الغنية بالألياف تساهم في تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، وهذا يحمي القلب من التعرض لانسداد الشرايين.

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-الفاصوليا..

تعد مصدر كبيرللألياف القابلة للذوبان، فالفاصوليا تحتوي علي مضادات الأكسدة ، والتي تتواجد بشكل خاص في أنواع ملونة مثل الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء، قد تحارب الالتهابات التي تسهم في الإصابة بأمراض القلب.

-العدس..

العدس مليئ بالبروتين من عائلة البقوليات نفسها مثل الفول، مما يعني أنها تحتوي على العديد من الفوائد المماثلة، ووجد بحث أولي في الفئران أن العدس يبدوأنه يعكس الأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك ، يقع العدس في قمة طيف الطعام من أجل محتوى البروتين والألياف مع القليل من الدهون، ويحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وجميع المعادن التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

-الأسماك..

تركز الكثير من الأبحاث التي أجريت على أحماض أوميجا 3 الدهنية على صحة الدماغ، ولكن هذه المضادات الالتهابية القوية لها فوائد بالنسبة لك، فأوضحت الأبحاث أن الالتهاب داخل جسمك تعد من الأمراض والحالات المزمنة، بما في ذلك تراكم البلاك، و لذلك هناك تكهنات بأن تقليل الالتهاب قد يقلل من البلاك في الشرايين. وإن تناول السمك الدهني مثل السلمون والماكريل هو طريقة واحدة للحصول على أوميجا 3 ، لذا حاول أن تأكل البعض مرتين في الأسبوع على الأقل.