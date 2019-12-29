تعرف على السبب الاساسي لظهور الكرش للمتزوجين!

الأحد 29 ديسمبر 2019

مما لا شك فيه أن كثير من الأزواج يعانون من هذه المشكلة مع أن أوزانهم ليست بثقيلة وهناك عدة أسباب وراء ذلك وهي:



1- الكسل والخمول وكثرة النوم والنوم بعد الأكل مباشرة.

2-الشرب أثناء االأكل

3- المشروبات الغازية

4- العنف أثناء تمارين البطن مما يؤدي إلى تدلي جدار البطن

5- كثرة رفع الأشياء الثقيلة.

6-ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب لذا فيجب علينا أن نأكل ونشرب على دفعات

7- أمراض القولون تتسبب في تجمع السوائل في تجويف البطن

Advertisements

8- كثرة تناول الدهون والسكريات ويجب تجنب الكاتشب والطحينة والمايونيز والمشروبات الغازية قدر الأمكان

9- التركيز على وجبة دسمة واحدة وإهمال الوجبات الأخرى بهدف إنقاص الوزن سريعاً

10- التغذية العشوائية للحامل وإهمال التمارين الخفيفة المخصصة أثناء الحمل وبعد الولادة

11- الأكل وأنت واقف والأفضل الأكل وأنت جالس واجعل ركبتيك قريبتان من صدرك

ولعلاج هذه المشكلة هناك عدة نصائح وهي:

- أفضل الرياضات لكل شيء على الإطلاق هي المشي حيث تقوي العضلات كلها ومنها الظهر الذي إذا ضعف مال إلى الأمام وأعطى فرصة لبروز البطن

- أسحب عضلات بطنك إلى الداخل في كل وقت وأي مكان فهو يحسن القوام كما أن الوقوف بطريقة ملاصقة للجدار بحيث تلامس الجدارالكعب والمؤخرة لمدة 15 قيقة كل يوم تشد الظهر والبطن معاً

- تجنب النوم على البطن بشكل نهائي وتجنب النوم على المراتب والفرش الناعمة بكثرة لأن ذلك من شأنه أن يضعف عضلات البطن ويقوس الظهر.