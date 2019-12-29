استرجع ذاكرتك بهذه الفاكهة!

الأحد 29 ديسمبر 2019

إن كنتم ممن يعاني من ضغوط كبيرة في العمل أو في حياتكم اليومية، وبدأتم تعانون من النسيان وفقدان الاشياء بسبب تراجع الذاكرة بطريقة غريبة ومفاجئة، إليكم الحلّ.



أجريت دراسة في جامعة "برينستون" في نيو جيرسي، على مجموعة من المصابين بتراجع الذاكرة، فطلب منهم شرب كوبين ونصف الكوب من عصير التوت البرّي يومياً لمدة 12 أسبوعاً "أي ما يعادل تناول كوب من التوت".

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وبعد انقضاء المدة، لاحظ المشرفون على الدراسة وجود تحسن كبير في الذاكرة واختبارات التعلم، مقارنة مع أولئك الذين شربوا عصيراً وهمياً.

ويرجح العلماء أن يكون السبب في ذلك إلى مادّة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة، التي تزيد الإشارات بين خلايا المخ وتحسن من مرونتها، كما تعزز التعلم والذاكرة.