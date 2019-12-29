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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من جلوس طفلك بهذه الوضعية! والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
إن كان طفلك يجلس دائماً على شكل W، عليك ان تحترسي من هذه الوضعية لأنها خطرة على صحته إذا كان يعتمدها في شكل دائم.
وأشارت التحليلات ان ترك الطفل في وضعية الـW لفترات طويلة أو بشكل متكرّر يؤثّر سلباً على نموه وتطوّره الجسدي، لتشمل آثارها السلبية مشاكل في العظام، تأخّر في نمو التحكم في الوضعية لديه، بالإضافة إلى تأخر في نمو المهارات الحركية أيضاً.
وذلك بسبب الضغط المستمرّ على الوركين وأوتار الركبة والساقين، وكعبي القدمين.
وقد يتعرّض الطفل الذي يعتمد هذه الوضعيّة بشكل دائم إلى إشتداد وقصر في العضلات، بالإضافة إلى مشاكل في التوازن والتنسيق الحركي.
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