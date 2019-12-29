جدول لتسهيل أعمال المنزل اليومية!

الأحد 29 ديسمبر 2019

يترتب على ربة المنزل القيام بأعمال التنظيف المنزلي يومياً، للحفاظ على "مملكتها" مرتبة وناعمة ببيئة صحية. في ما يأتي، جدول لتقسيم أعمال المنزل اليومية.



1. في غرف النوم:

- افتحي نوافذ الغرفة، يومياً، حتى تدخول الشمس الأخيرة، ويتجدّد الهواء فيها.

- رتّبي الأسرّة حال الاستيقاظ من النوم، فالأمر لا يستغرق أكثر من دقيقتين!

- إرمي الأوراق المبعثرة على الأرض في سلّة القمامة.

2. في المطبخ:

- امسحي الأسطح جيداً، خصوصاً بعد تحضير الوجبات، بهدف تجنّب تكاثر الجراثيم.

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- اغسلي أواني الطهو والأطباق فوراً؛ منعاً من تراكمها وانتشار الروائح المزعجة.

3. في غرفة المعيشة:

- رتّبي الوسائد بشكل أنيق على الأريكة.

- امسحي الطاولات، مع الحرص على استخدام المنظف المناسب للأسطح المختلفة، سواء الزجاجية أو الخشبية.

- رتّبي الكتب والمجلات في مكان محدد.

4. في الحمّام:

- امسحي المرآة التي تعلو حوض الغسل.

- نظفي مقعد المرحاض، وادعكيه بواسطة الفرشاة الخاصة.

- امسحي الأرضية وجففيها لتفادي الرطوبة.