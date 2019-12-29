شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك حديث الولادة إزاى تدفيه وتحميه من أمراض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال المولودون فى فصل الشتاء للعديد من المشاكل الصحية، نظرا لبرودة الجو وانتشار الفيروسات، وتعتبر نزلات البرد والأنفلونزا والنزلات المعوية من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الطفل، لذلك ينصح الأمهات باتباع بعض النصائح التى تحمى الأطفال حديثى الولادة من أمراض الشتاء، وحسب ما ذكره موقع health فهى:

1- ينصح الأم بتدفئة طفلها جيدا عن طريق ارتداء الملابس الثقيلة وتدفئة الغرفة التى يوجد بها الطفل، مع الحرص على عدم تغيير ملابس الطفل فى غرفة معرضة للهواء الشديد.

2- الحرص على تغذية الطفل جيدا من خلال الرضاعة الطبيعية، حيث إنها تحتوى على جميع العناصر الغذائية التى تساعد على تغذية الطفل وحمايته من الفيروسات والميكروبات التى تسبب النزلات المعوية ونزلات البرد.

3- ينصح بعدم استحمام الطفل أكثر من مرة فى الأسبوع، مع الحرص على استحمام الطفل فى مكان دافئ وبمياه دافئة، وتجفيف الجسم جيدا بعد الاستحمام.

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4- دلكى جسم طفلك بالزيوت الطبيعية بعد الاستحمام وخصوصا زيت الزيتون واللوز حتى تساعديه على تدفئة جسمه، والنوم دون أرق.

5- ابعدى طفلك عن الأماكن التى تنتشر فيها والفيروسات والجراثيم حتى لا يصاب الطفل بالعدوى، خصوصا من الأماكن المزدحمة.

6- كما ينصح بتعزيز صحة الطفل عن طريق تناول السوائل الدافئة ومنها "الينسون، النعناع، الكراوية، البابونج"، حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والجراثيم ونزلات البرد.

7- ينصح بالمتابعة مع الطبيب دائما فى حالة اصابة الطفل بنزلات البرد والانفلونزا وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.