هل يؤدى ضعف السمع إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف السمع من المشاكل الصحية الشائعة التى قد تؤثر على صحتك بشكل كبير، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن فقدان السمع يمكن أن يزيد من خطر حدوث مشكلات في الإدراك، بما في ذلك الخرف، وبحسب الموقع الأمريكي "كلايفند كلينيك"، ففى هذا التقرير نتعرف على تأثير ضعف السمع على زيادة خطر الإصابة بالخرف.

قال رونان فاكتورا، أخصائي طب الشيخوخة، إن السبب وراء هذا الرابط بين ضعف السمع والخرف غير واضح، لكن إحدى النظريات تقول إن فقدان السمع يميل إلى التسبب في انسحاب بعض الأشخاص من المحادثات والمشاركة أقل في الأنشطة، ونتيجة لذلك، يصبح أقل فى علاقاته الاجتماعية.

وأضاف أنه نظراً لأن نقص التحفيز هذا قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف، فإن المشاركة الاجتماعية هي أحد الأنشطة التي تساعد فى حماية صحة الدماغ.

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مشاكل السمع

يتجاهل بعض الأشخاص علامات ضعف السمع، أو يعتقدون أنها بسبب الشيخوخة ويتعايشون معها فقط، لكن فقدان السمع يمكن أن يؤثر على حياتك بعدة طرق، لذلك إذا كنت تشك في أنك في خطر، فتحدث إلى طبيبك. اطلب تقييم السمع لتحديد مدى خطورة فقدان السمع، فإذا كنت تعاني من فقدان السمع وطبيبك يقدم حلاً مثل أجهزة السمع، فجربها.

وقال فاكتورا: "إذا انتظرت وقتًا طويلاً وتطورت مشاكل في الذاكرة، فسيكون من الصعب عليك معرفة كيفية استخدام هذه الأجهزة، من الأفضل أن تعتاد عليهم بينما العقل لا يزال حادًا حتى تتمكن من تحسين نوعية حياتك".

وعلى الرغم من أنه لا يمكنك منع المشكلات المعرفية من التقدم مع تقدم العمر إلا أنه يمكنك إبطاء ظهور الخرف من خلال تدخلات نمط الحياة. ويمكنك تحسين صحة المخ من خلال اتباع عادات نمط الحياة مثل: تشغيل ذهنك بممارسة التمارين العقلية أو تعلم مهارة أو لغة جديدة أو ممارسة هواية مفضلة، لأن كل هذه الأنشطة تزيد تطوير صلات عصبية جديدة فى الدماغ وتمنع أى ضرر قد يحدث فى المخ.