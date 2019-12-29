أبرزها الاستعانة بالخل.. 5 خطوات لحماية ملابسك الشتوية

الأحد 29 ديسمبر 2019

غسيل الملابس الشتوية

تتمتع الملابس الشتوية بالأناقة والفخامة، ولكن من الصعب الحفاظ عليها وحمايتها من التلف، ويرجع ذلك لنوع القماش والصوف المستخدم.



وكشف موقع "stylecaster"، عن أن هناك عدة طرق منزلية سهلة تساعد في إزالة الوبر من ملابس الشتاء، وهي:

1- غسل الملابس من الداخل إذا كان قماش الملابس الشتوية مستقبلًا جيدًا للوبر، فالأفضل غسله وهو على الوجه الداخلي أو على الظهر حتى لا يتنشر الوبر على الطبقة الخارجية عند غسل القماش مع الملابس الأخرى، خاصةً المصنوعة من الصوف.

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2- استخدام شريط لاصق يمكن أيضًا استخدام شريط لاصق على الملابس التي تحمل الوبر لإزالته من القماش بسهولة، لأن اللاصق بمجرد وضعه على الوبر يلتصق به ويترك القماش.

ومن أفضل الأشرطة اللاصقة التي ينصح باستخدامها لإزالة الوبر، اللاصق المستخدم في الأعمال الكهربائية لأن المادة اللاصقة به غزيرة واللاصق الطبي.

3- الاستعانة بالخل ويستطيع الخل الأبيض المساعدة في إزالة الوبر اللاصق في الملابس الشتوية، ويمكن فعل ذلك بسهولة بوضع نصف كوب من الخل في الغسالة خلال تنظيف الملابس، ولن تحتاج إلى تنظيف بعد جفافها.

4- شفرة الذقن وتعد شفرات الحلاقة مفيدة أيضًا في التخلص من الوبر بالملابس الشتوية، لأنها تزيله حينما يتم السير بها على الملابس بشكل طولي، ولكن يجب الحذر من ملامستها أصابع اليد بالخطأ.

5- مجفف الشعر كما يفيد مجفف الشعر في إزالة الوبر بسهولة من الأقمشة من خلال تسليط فتحة المجفف على الملابس قبل تجفيفها حتى يكون الهواء الساخن ملامسا للملابس، والسير عليها من أعلى لأسفل؛ وذلك ينزع الوبر سريعًا عن الملابس بسبب شدة الهواء الملامس للأنسجة.