أعراض وأسباب الإصابة بالحمل خارج الرحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل خارج الرحم من المشاكل الصحية التى يتعرض لها بعض السيدات قد يكون ذلك لأسباب مختلفة وحسب ما ذكره موقع health وهى: أسباب الحمل خارج الرحم

أسباب الحمل خارج الرحم 1:التهاب وتندب قناة فالوب أوالإصابة بعدوى أوعملية جراحية. 2: العوامل الهرمونية تزيد من خطر الاصابة بالحمل خارج الرحم. 3:التشوهات الوراثية والعيوب الخلقية. 4:بعض الحالات الطبية تؤثرعلى شكل وحالة قناة فالوب والاعضاء التناسلية. وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالحمل خارج الرحم وهى: 1: النساء الاكثر من 35 عاما أكثر عرضة للإصابة بالحمل خارج الرحم. 2:وجود تاريخ للعمليات الجراحية مثل جراحة الحوض، والبطن، أوعمليات الاجهاض المتعددة. 3:الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة قد يسبب الحمل خارج الرحم. Advertisements 4:الافراط فى التدخين يزيد من الإصابة بالحمل خارج الرحم. 5:وجود تاريخ من الامراض التى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى مثل "السيلان، الكلاميديا، وجود تشوهات هيكلية فى قناة فالوب". وكما ذكر موقع health أعراض الإصابة بالحمل خارج الرحم وهى: أعراض الاصابة بالحمل خارج الرحم:

أعراض الاصابة بالحمل خارج الرحم: 1: قد تظهر بعض الأعراض على الجهاز الهضمى ومنعا الغثيان والقيئ المصحوب بألم شديد فى المعدة. 2: وجود ألم فى الثدى، وهى من أبرز أعراض الاصابة بالحمل خارج الرحم. 3:ألم شديد فى البطن والحوض أو الكتف والرقبة. 4:ألم شديد على جانب واحد من البطن. 5: النزيف المهبلى الشديد، وهو من الاعراض التى تدل على وجود مشكلة والحمل خارج الرحم. فى هذه الحالة ينصح المريض بزيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات ومتابعة الحالة، مع تناول الأدوية المناسبة لها.

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