شكرا لقرائتكم خبر عن مع دخول فصل الشتاء.. طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 صورة أرشيفية يحتاج فصل الشتاء إلى المشروبات الدافئة وتحاول كل ربة منزل تقديم مشروبات بشكل جديد لاسرتها بدل من مشروبات الكافيهات.

ونقدم لك طريقة عمل شوكولاتة ساخنة بالمارشميلو كالآتي: المقادير: Advertisements ٣ ملاعق كبيرة بودرة كاكاو ١ كوب لبن ربع ملعقة كبيرة فانيليا ٢ ملعقة كبيرة سكر ١ ملعقة كبيرة قرفة (اختياري) مارشميلو صغير (كما ترغبين) الخطوات: ١- امزجي بودرة الكاكاو والسكر في مج كبير وقومي بتسخين اللبن جانبا حتى الغليان. ٢- اضيفي اللبن الساخن على الكاكاو والسكر مع التقليب جيدا حتى يذوب تماما. ٣- اخلطي الفانيليا والقرفة معا ثم أضيفيهم على المج. ٤- ضعي قطع المارشميلو فوق الشوكولاتة الساخنة واستمتعي بمشروبك اللذيذ.

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