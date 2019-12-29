فوائد تناول الخرشوف على صحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الخرشوف من الخضروات الشهيرة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والأمراض ومنها "الكربوهيدرات، الألياف،البروتين،الدهون، فيتامين سى، فيتامين ك، الكالسيوم،البوتاسيوم،الفوسفور"، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك فوائد عديدة لتناول الخرشوف ومنها:

فوائد تناول الخرشوف على صحة الجسم

1:يحتوى الخرشوف على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى، كما انه يحد من خطر الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

2: الخرشوف يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الامراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان "القولون، الثدى، المعدة".

3:يحتوى الخرشوف على نسبة عالية من الألياف وبالتالى فهو مفيد لمن يريد انقاص وزنه ويساعد على امتصاص الدهون.

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4:يعمل الخرشوف على تعزيز صحة الكبد وطرد السموم من الجسم وذلك نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص المضادة للسموم.

5:تناول الخرشوف يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح، كما انه يساعد فى علاج الانتفاخ والامساك والمغص.

6: يحتوى الخرشوف على حمض الفوليك الذى يعزز صحة الجنين والمرأة الحامل ويحمى الطفل من التشوهات الخلقية، لذلك ينصح المرأة الحامل بتناول الخرشوف.

فوائد الخرشوف على صحة البشرة والشعر

1:تناول الخرشوف يساعد على تعزيز صحة البشرة ونضارتها ووقايتها من الجفاف والألم.

2: نظرا لاحتواء الخرشوف على نسبة كبيرة من الفيتامينات فأنه يساعد على جمال البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع.

3:يحافظ على صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف، كما إنه يحتوى على بعض الفيتامينات التى تعمل على وقاية فروة الرأس من الالتهابات.