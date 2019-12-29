شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت العنب لمدة شهرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العنب هو ثمرة لذيذة ووجبة خفيفة فهو من الفواكه المميزة، وتمت زراعته منذ آلاف السنين، وتزرع في مناخات معتدلة بجميع أنحاء العالم وتأتي بأصناف خضراء وحمراء وأسود وصفراء وزهرية، ويؤكل العنب بالكامل ويصنع منه العصير، ويجفف لصنع الزبيب، فقد تكون واحدة من أكثر الفواكه تنوعًا حولها، فالعنب أيضا لديه لمحة غذائية مثيرة للإعجاب، حيث إنها تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات C وK، وكذلك الثيامين والريبوفلافين والبوتاسيوم وفيتامين B6 والنحاس والمنجنيز، والبروتين والألياف.

وكشف التقرير عن الفوائد الصحية التي تحدث لجسم الإنسان عن استمراره لتناول العنب لمدة شهرين متتالين، وذلك وفقا لموقع " hhdresearch.".

مضادات الأكسدة هي مركبات مفيدة للغاية تساعد في إصلاح الأضرار الخلوية التي تسببها الجذور الحرة الضارة، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحماية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكر.

Advertisements

قد تساعد المركبات المفيدة في العنب أيضًا على حماية العين من الأمراض، وتم العثور على مادة ريسفيراترول في العنب الأحمر للحد من خطر الجلوكوما، وإعتام عدسة العين، ومرض العين السكر.

كلنا نريد أن نشعر بالشباب لأطول فترة ممكنة ، فيمكن أن يساعدنا العنب في الوصول إلى هذا الهدف، فتم العثور على بعض المركبات النباتية الموجودة في العنب كريسفيراترول والتي لها تأثير على الشيخوخة وتقوم بتنشيط الجين المسمى SIRT1 والذي يرتبط بعمر أطول، كما فيتامين C في العنب يساعد في الحفاظ على صحة بشرتك، إنه يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين ، وهو المادة التي تحافظ على ملمس البشرة ، ومرونة ، وخالية من التجاعيد.

الالتهاب المزمن هو السمة المميزة لأمراض مثل التهاب المفاصل، ولكنه في الواقع عامل في كل مرض، فالتورم هو استجابة مناعية مهمة في بعض الحالات، ولكن عندما يحدث عن طريق الخطأ أو يصبح مزمنًا، فقد يتسبب في تلف خلاياك، وقد يفتح ذلك الباب للسرطان وأمراض القلب وغيرها من اضطرابات المناعة الذاتية.