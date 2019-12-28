إحصائية تُعلن أنّ نصف السعوديات يدَّخرْنَ جزءًا مِن دخلهنّ أعلى مِن الشبان

كشفت إحصائية رسمية، الجمعة، أن نصف الفتيات السعوديات يدّخر جزءا من دخلهن الشهري، كأعلى من الشبان، بنسبة 7 في المائة. وأفاد مسح «تنمية الشباب السعودي»، الذي نفّذته «الهيئة العامة للإحصاء» خلال الربع الثاني من عام 2019، بأنه بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءاً من دخلهم الشهري 44.71 في المائة، تمثل نسبة الذكور منهم 43.62 في المائة، والإناث 50.19 في المائة، في حين أفاد 68.91 في المائة من الشباب بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية، نسبة الذكور منهم 69.59 في المائة، أما الإناث 70.48 في المائة.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت 23.54 في المائة، نسبة الذكور منهم 23.90 في المائة، والإناث 21.85 في المائة، فيما بلغت نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل السابق - الحالي 45.88 في المائة، 45.33 في المائة منهم ذكور، و48.53 في المائة إناث، بينما استفاد 55.13 في المائة من الشباب من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية لأصحاب العمل.

اقرأ أيضا:

نماذج لسعوديات ناجحات خطفن جوائز خاصة في مجالات متعددة

وأوضحت النتائج التي نشرتها الهيئة على موقعها أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 98.43 في المائة، ونسبة الذكور 98.63 في المائة، والإناث 98.22 في المائة، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية 35.83 في المائة، من الذكور 36.81 في المائة، والإناث 34.80 في المائة. ولوحظ أن نسبة الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية بلغت 19.21 في المائة، نسبة الذكور 23. 17 في المائة، والإناث 15.09 في المائة.

Advertisements

يذكر أن المسح يهدف إلى توفير كثير من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في مختلف النواحي: الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإبراز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، واستخراج كثير من المؤشرات والمقاييس، وبعض البيانات التفصيلية الأخرى حول التعليم والحالة العملية والاقتصادية، وكذلك قياس المشاركة المجتمعية وقياس مستوى معرفة الشباب بأساسيات الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمرورية.

قد يهمك ايضاً:

المرأة السعودية تسجّل أسمها بحروف من نور في قائمة إنجازات صناعة الفضاء

المملكة السعودية تتجه إلى سياسات جديدة لتمكين المرأة