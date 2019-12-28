تعرف علي أهم وأبرز فوائد الخربز

فوائد الخربز متعددة وللخربز الكثير من المسميات ومن الأسماء المشهورة له الكانتلوب وهناك نوع آخر أو فصيلة أخرى تُعرف بالشمام، يساعد المحتوى العالي من الماء للخربز على تجنب الجفاف ومقاومة الحرارة بينما يوفر مذاقه المنعش حلوى خالية تأكلها دون الشعور بالذنب، والخربز منخفض السعرات الحرارية ويتناوله الأطفال والكبار، وله نكهة حلوة وعصارية، وللخربز نكهة تجعله ثمرة مثالية لأشهى الأذواق والحلويات، ولمعرفة فوائد الخربز تابعونا.

قد تحمي مركبات الخربز من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، فكوب واحد من الخربز مكعبات يحتوي على 53 سعرة حرارية فقط، و200 غرام فقط من الخربز يوفر متطلبات فيتامين C اليومية

ويمكن إضافة الخربز إلى العديد من الأطعمة إبتداء من العصائر إلى الحلويات، وفيتامين أ الموجود في الشمام مهم لصحة العين.

فتناول كمية كافية من فيتامين أ يمكن أن يساعد على بقاء نظرك حادا وصحي،كما أنه يساعد في الرؤية الليلية ويساعدك على رؤية اللون، ويساعد فيتامين C في التئام الجروح ويساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي للحفاظ على عظام قوية والجلد.

يرتبط استهلاك الفواكه والخضروات بكافة أنواعها بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المرتبطة بنمط الحياة.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية مثل الخربز أو الكانتلوب أو الشمام يقلل من خطر السمنة والوفيات الإجمالية ومرض السكري وأمراض القلب مع تعزيز بشرة صحية والشعر القوي، وزيادة الطاقة للإنسان، ويساعد في التخسيس.

وفي الواقع ينفجر الخربز بالعناصر المغذية: فهي محملة بفيتامين A في شكل بيتا كاروتين وكذلك فيتامين C، وهي مصدر جيد للبوتاسيوم وأما عن لحم ثمرة الخربز البرتقالي العميق مليء بالنكهة، لكنه قليل السعرات الحرارية،فكوب واحد من الخربز يحتوي على حوالي 60 سعرة حرارية، في المقام الأول من الكربوهيدرات، هناك حوالي 14.4 جرام من الكربوهيدرات في وجبة الشمام.

وأما عن محتواه الغذائي لكوب واحد :.

السعرات الحرارية: 60

الدهون: 0.3 جرام

الصوديوم: 28 ملغ

الكربوهيدرات: 14.4 جرام

الألياف: 1.6g

السكريات: 13.9 جم

البروتين: 1.5 جرام

الضمور البقعي المرتبط بالعمر Age-related macular degeneration

“الزياكسانثين” المضاد للأكسدة الموجود في الخربز أو الشمام، يعمل على الوقاية من أشعة الضوء الأزرق الضارة، ويعتقد أنه يلعب دوراً وقائياً في صحة العين وربما يجنب الأضرار الناجمة عن الضمور البقعي.

كما تبين أيضًا أن تناول كميات أكبر من الفواكه أي ما يقارب الـ3 حصص أو أكثر في اليوم يقلل من المخاطر، وهو مصدر عالي للوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

الربو Asthma

تكون مخاطر الإصابة بالربو قليلة لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون باستهلاك كميات كبيرة من بعض العناصر الغذائية.

واهم واكثر هذه العناصر الغذائية هو عنصر البيتا كاروتين الموجود في الفواكه ذات اللون الأصفر واللون البرتقالي مثل الشمام، واليقطين، والجزر ، وهناك أيضًا الخضار الورقية.

وبما في ذلك السبانخ واللفت اللذان يحتويا على فيتامين ج وهو فيتامين مغذي، وهو مهم وقد يحمي من التعرض للربو ويوجد بكثرة في الشمام أو الخربز وكذلك الحمضيات والفواكه الاستوائية.

ضغط الدم Blood pressure

احتواء الشمام على كلًا من البيتا كاروتين، البوتاسيوم، الألياف، وفيتامين سي، كلهم يقومون بتدعيم صحة قلب الإنسان، وبالتالي الحفاظ على توازن ضغط الدم.

فلابد أن يعلم الشخص أن الحد من تناول الصوديوم ليس اقل أهمية من تناول البوتاسيوم وهذا حتى يستطيع الشخص الحفاظ على ضغط الدم.

فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تشمل الشمام والأناناس والطماطم والبرتقال والسبانخ والموز.

وترتبط مآخذ البوتاسيوم العالية أيضًا بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحماية من فقدان الكتلة العضلية، والحفاظ على كثافة المعادن في العظام، وتقليل تكوين حصوات الكلى.

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السرطان Cancer

قد تؤدي النظم الغذائية الغنية بالبيتا كاروتين في الأغذية النباتية مثل الشمام دورًا وقائيًا ضد سرطان البروستاتا.

وفقًا لدراسة أجرتها إدارة التغذية في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد فقد أثبتت أن البيتا كاروتين له علاقة عكسية مع تطور سرطان القولون لدى السكان اليابانيين.

الهضم Digestion

يحتوي الخربز أو الشمام على نسبة عالية من الألياف والرطوبة،ويساعد على منع الإمساك، وتعزيز عملية الهضم بشكل صحي، والحفاظ على الجهاز الهضمي سليم.

إضافة الماء

الترطيب Hydration

نظرًا لوجود نسبة عالية من الماء والكهارل ” وهي الأملاح والمعادن في حسم الإنسان” فيها، فيُعتبر الشمام وجبة خفيفة رائعة لتناولها خلال أشهر الصيف الحارة لمنع الجفاف.

وإنها أيضًا وجبة خفيفة رائعة بعد التمرين لهذا السبب يتناوله الكثير من الأشخاص للحفاظ على رطوبة الجسم.

الالتهاب Inflammation

يُعتبر الكولين هو أحد العناصر الغذائية الأساسية والمتعددة الاستخدامات الموجودة في الشمام أو الخربز، فيساعد الجسم في النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة أيضًا.

يساعد الكولين أيضًا الموجود فيه على الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية، ويساعد في نقل النبضات العصبية، ويساعد في امتصاص الدهون، ويقلل الالتهاب المزمن.

الجلد والشعر Skin and hair

احتواء الخربز على فيتامين أ يجعل منه فاكهة مهمة للجلد والشعر، والحفاظ على صحتهم، ويساعد على أنتاح الزهم المهمة للشعر بكميات مناسبة.

لابد من تناول كمية كافية من فيتامين ج وهذا للحفاظ على الكولاجين، والذي يوفر بنية قوية للبشرة والشعر.

تساهم الشمام أيضًا في الترطيب الكلي، وهو أمر حيوي للحصول على بشرة وشعر يتمتعان بصحة جيدة.

ويمكن استخدامه أيضًا كمرطب للشعر وهو عن طريق مزج بعض أجزاء الكانتالوب والأفوكادو ، ويطبق على الشعر ويترك لمدة 10 دقائق لتجديد الرطوبة وإضافة لمعان، يمكنك القيام بهذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

الحمية

من المهم أن تغسل الخربز قبل قطعه، فقط استخدام مياه الصنبور العادية وفرشاة الخضروات، لا ينصح بغسل البطيخ بالصابون، فالجلد مسامي والصابون يمكن أن يدخل لحم الثمرة.

تزرع الشمام بالقرب من الأرض ويمكن أن تتلامس في بعض الأحيان مع البكتيريا من التربة والمياه والحيوانات.

وهذا هو قلق سلامة الأغذية، ولا تلعب العوامل البيئية دورًا في التلوث فحسب بل يمكن أن يحدث أيضًا تلوث بشري أثناء الحصاد أو بعده، فغسل الخربز أو الشمام يساعد على إزالة أي بكتيريا.

هذا هو النظام الغذائي الكلي أو نمط الأكل الكلي الذي هو الأكثر أهمية في الوقاية من الأمراض وتحقيق صحة جيدة.

فمن الأفضل تناول نظام غذائي مع مجموعة متنوعة من التركيز على الأطعمة الفردية كمفتاح للصحة الجيدة.

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