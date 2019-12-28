تعرف علي أهم وأبرز فوائد الخوخ

الخوخ هو عبارة عن فاكهة ويطلق عليه اسم الدراق أيضا، هو يعتبر من الثمار ذات الزغب وتندرج تحت عائلة الفواكه التي تتكون من نواة واحدة فقط مما يضعها في تشابع مع المشمش والكرز البرقوق والنكترية فهي تحتوي علي بذرة واحدة بداخلها، وهي بذرة يحيط بها غلاف صلب بعض الشئ ويمكن ن تكون تلك البذرة ملتصقة مع اللب الداخلي أو منفصلة عنه.

أهمية فاكهة الخوخ

تحتوي فاكهة الخوخ علي نسب عالية متفاوت من مجموعة كبيرة من الفيتامينات ومضاد الاكسدة وكذلك المعادن حيث انها تعتبر من اكتر الفواكه التي تحظى بكمية كبيرة من الفوائد الصحية الرائعة للإنسان وللجسد بشكل عام، تناول ثمرة الخوخ تساعد على الوقاية من كثير من الامراض اهمها السمنة والداء السكري وكذلك متلازمة الأيض وبعض امراض القلب الخطيرة والأوعية والشرايين.

فوائد الخوخ

فوائد الخوخ للتخسيس

الخوخ من أفضل الفواكه التي يفضل ان يتم تقديمها إلي الاشخاص التي تعاني من السمنة وتنتظم على جدول غذائي بهدف خسارة الوزن ، حيث يبحثون دائما عن الأكلات الخفيفة التي تساعد علي الشبع من دون ان تؤدي إلي أي خلل في النظام الغذائي، حيث تم تقدير ان كل 100 جرام الخوخ تحتوي تقريبا علي 39 سعرة حرارية لذلك فهو من الاكلات الطبيعية الامنة والتي لا تسبب أي نسبة زيادة في الوزن بل انها تمد الجسد بنسبة كبيرة من الماء والألياف الطبيعية التي تعمل على تعبئة المعدة والشعور بالشبع لمدة طويلة، حيث ينصح بتناول ثمرتان من الخوخ قبل تناول الوجبة بنصف ساعة تقريبا حتي تعمل علي التقليل من الشهية المفتوحة.

فوائد الخوخ لعلاج الأنميا

الخوخ يحتوي علي نسب مختلفة من الفيتامينات والمعادن منها فيتامين A وكذلك C وE وK، وكذبك نسب كبيرة من أهم سبع معادن للجسم منها الكالسيوم والنحاس والحديد زالمغنسيوم والزنك والمنغنيز والفوسفور.

وبذلك ينجح الخوخ في المساهمة في رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم للتخلص من الانميا وسوء التغذية كما يمكن عمل عصير الخوخ والشمندر مع الفراولة والعسل الأبيض وشرب كوب يوميا، حيث تعد هذه الصوفة من أفضل الوصفات التي تساعد علي التخلص من الانميا خصوصا في شهور الحمل.

فوائد الخوخ ضد السرطان

مصدر رائع من مصادر مضادات الاكسدة منها الفلافينويد بجانب الفيتامينات المتنوعة التي يحتويها والتي سبق وذكرنا فهويعتبر مكافح قوي وممتاز ضد الجذور الحرة حيث يعمل علي حماية الخلايا في الجسم كله والوقاية من بعض انواع السرطان اهمه سرطان الدم والثدي والبروستاتا، لذلك يمكن تناول الخوخ بكميات متفاوتة بجانب العلاج المقدم للمساعدة في السيطرة علي السرطان والقضاء عليه بأمر الله.

فوائد الخوخ للبشرة

كما سبق وذكرنا ان الخوخ غني بمضادات الاكسدة إلي جانب فيتامين سيو فيتامين أ الذي يعتبر من أهم الفيتامينات التي تدخل في سناعة معظم مساحيث التجميل والكريمات والتي تساعد علي التخلص من كثير من مشاكل البشرة اهمها التجاعيد وعلامات الشيخوخة وكبر السن، وحب الشباب والحصول علي بشرة نضرة وردية ومشرقة وكذلك طلة شبابية رائعة.

إليكم افضل الوصفات من الخوخ لبشرة خالية من المشاكل

• الماسك الاول ” الخوخ مع الزبادي”

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نحتاج في هذه الوصفة إلي سلق حبة من الخوخ حتي تصبح طرية قليلا ثم يتم تقطيعها وهرسها جيدا، وتخلط مع ملعقة كبية من الزبادي كامل الدسم، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

يتم الخلط جيدا للغاية بين كل تلك المكونات حتي تمام المزج ويفرد علي الوجه جيدا مع التدليك بانام الأصابع في حركة دائرية يترك لمدة نصف ساعة كاملة علي الوجه قبل غسله بالماء الفاتر أو الغسول المناسب لنوعية البشرة، يفضل تكرار تلك العملية مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول علي أفضل النتائج.

حيث تعمل تلك الوصفة علي التخلص من الاتربة والأوساخ وتنظيف البشرة لعمق بعيد، وكذلك شد البشرة للتخلص من الترهلات والتجاعيد والعلامات كبر السن.

• ماسك الخوخ مع الحليب والسكر البني

مثل الوصفة الاوصفة سوف نسلق حبة من الخوخ في القليل من الماء علي النار حتي تصبح طرية فقط، بعد ذلك نقوم بهرسها مع ملعقة صغيرة من السكر البني وملعقة صغيرة من الحليب وملعقة صغيرة من النشا الأبيض وتخلط كل المكونات تماما مع بعضها البعض.

يفرد المزيج علي البشرة جيدا مع التدليك الرقيق حتي يتم إزالة كل الجلد الميت الموجود علي البشرة وخاصة في المنطقة الموجودة حول الانف، ويترك لمدة نصف ساعة كاملة ويتم غسل الوجه بعدها بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوعية البشرة ويرطب الوجه بعدها بأي مرطب معتاد إستخدامه، يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع ويكرر حتي الحصول علي النتيجة المطلوبة.

فوائد الخوخ لضعط الدم

أكد العلماء ان الخوخ من اهم مصادر البوتاسيوم للإنسان وهو يعتبر من العناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم ضغط الدم والمساعدة في القضاء على ضغط الدم المرتفع، بالمساعدة مع كمية السوائل التي يحملها فالبوتاسيوم والماء يعمل علي زيادة مرونة الاوعية والشرايين وزيادة معدل إرتخائها، الامر الذي يعود بشكل إيجابي علي صحة القلب والاوعية الدموية ، لأن بتلك الطريقة يتدفق الدم بشكل أفضل بكثير خلال الأوعية، كما ان البوتاسيوم الموجود في الخوخ إلي جانب مضادات الاكسدة من أفضل الطرق التي تساعد عيل محاربة الجذور الحرة للتقليل من كمية الكوليسترول الضارة والموجودة في الدم ومنع تراكمها في الاوعية للوقاية من امراض القلب الخطيرة وكذلك التقليل من نسب الإصابة بالسكتات القلبية المفاجئة.

فوائد الخوخ للجهاز الهضمي

يحتوي الخوخ علي كمية كبيرة من الالياف الطبيعيةالغذائية والبوتاسيوم والمعادن التي تعمل جميعها علي تحسين اداء الجهاز الهضم وتجعله أفضل من حالته المعتاده، كما انها تعمل علي التقليل من الإصابة ببعض المشاكل التي يمكنها ان تصيب الجهاد الهضمي منها عسر الهضم وكذلك الامساك والإسهال وكذلك تمتلك القدرة عليموازنة نسبة السوائل الموجودة في الامعاء والجسم.

فوائد الخوخ للحامل

الألياف الموجودة ضمن مكونات الخوخ المذهلة تساعد علي منع الإمساك الذي يعتبر من أسوأ المشاكل الشائعة بين الحوامل خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل كما انه يحمل نسبة كبيرة للغاية من المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الحامل بشكل عام وكذلك لمساعدة الجنين علي أن يتطور بشكل أفضل، إلي جانب كل تلك الفوائد فالخوخ يعمل علي حفظ سوائل الجسم ومنعها من الإحتباس مما يقلل من تورم المرأة الحامل خلال الشهور الأخيرة في الحمل.

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