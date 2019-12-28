تعرف علي أهم وأبرز فؤائد التفاح

التفاح Apples من أشهر وأكثر الفاكهة انتشاراً حول العالم ، والتفاح يتميز بمذاقه الرائع وطعمه المتميز ، ويطلق على التفاح لقب فاكهة الملوك ، وهو بحق فاكهة الملوك ، حيث لا تكاد تخلو مائدة ملك أو رئيس من التفاح .

و للتفاح أنواع متعددة ، فهناك التفاح الأحمر ، والتفاح الأصفر ، والتفاح الأخضر ، والتقاح البلدي ، والأمريكاني ، والتفاح اللبناني ، والايراني ، ويعتبر التفاح من الفواكه التي تقوم عليها اقتصاديات بعض الدول ، وينتج العالم كل عام أكثر من 50مليون طن من التفاح بأنواعه المختلفة ، والصين وحدها تنتج اكثر من نصف الإنتاج العالمي من التفاح ، يليها في الترتيب الأرجنتين التي تنتج حوالي 15% من الإنتاج العالمي ، ثم الولايات المتحدة ب7% من الإنتاج العالمي .

و للتفاح العديد من الفوائد لصحة الإنسان ، فهو يحتوي على معادن الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والفوسفور ، كما يحتوي التفاح على معادن ج وأ وهـ وب2 وب6 ، والكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

15 فائدة من فوائد التفاح عند تناوله على الريق

1– الوقاية من السرطان

يحتوي التفاح على نسبة عالية من فيتامين ج ، والذي يعد من أقوى مضادات الأكسدة والذي يساعد في مقاومة الإصابة بالسرطان ويمنع ظهور الأورام الخبيثة في الجسم .

2 – غني بالألياف

التفاح من الفواكه التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي ، فهو يساعد في تدعيم جدار المعدة ، والوقاية من الإصابة بالقرحة المعدية ، كما يساعد في تنظيم حركة المعدة والامعاء الدقيقة ، ويعمل على تقليل الإصابة بالانتفاخات والغازات المعدية .

2– التفاح وانقاص الوزن

يعتبر التفاح من أكثر الفاكهة التي تدخل في انظمة الرجيم وتقليل الوزن ، فالتفاح يحتوي على سعرات حرارية قليلة لا تتجاوز 95 سعر حراري في التفاحة الواحدة ، كما انه من الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية مما يعطي شعوراً بالشبع والإمتلاء ، فتقل كمية الطعام التي يتناولها الفرد ، والتفاح يحتوي على أكثر من 85% من كتلته من الماء ، وهو ما يساعد في زيادة حرق الدهون وتحسين عملية الأيض والتمثيل الغذائي .

3– تعزيز صحة القلب

من المقولات المنتشرة بكثرة ان تفاحة واحدة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب ، وبالفعل فالتفاح يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والحديد التي تساعد في تحسين عمل القلب وتنشيط عضلة القلب والوقاية من امراض الاوعية والشرايين .

4 – الوقاية من الانيميا

التفاح يساعد بشكل كبير في الحماية من الإصابة بفقر الدم ، ويرجع ذلك الى ان التفاح من الفواكه الغنية بالحديد ، والذي يساعد على زيادة كرات الدم الحمراء في الجسم ، والقضاء على الشعور بالتعب والإجهاد .

5– علاج التهاب البروستاتا

يحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد ، وهي مركبات تساعد في علاج التهابات البروستاتا ، وتقلل من آلام تضخم البروستاتا .

6– تحسين عملية التنفس

من فوائد التفاح العديدة انه يساعد في توسيع الشعب الهوائية ، مما يزيد من القدرة على التقاط النفس بشكل طبيعي ، لذلك من المهم تناول التفاح للمدخنين ، حيث يساعد في تنظيف الرئة وتقليل الالتهابات التي يسببها التدخين للجسم .

7– علاج الإمساك

مشهور التفاح بقدرته العالية في علاج الإمساك وجفاف الفضلات ، فالتفاح غني بالالياف الطبيعية التي تسهل عملية كنس الجهاز الهضمي والتخلص من الفضلات ، كما ان معظم كتلة التفاح من الماء ، وهو الامر الذي يؤدي الى زيادة المكون المائي للفضلات وسهولة التخلص منها .

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8– تعزيز صحة المخ والدماغ

يساعد التفاح في تنشيط الدورة الدموية للجسم ، وزيادة وصول الدم المحمل بالاكسجين والغذاء الى خلايا المخ وأنسجة الدماغ ، وهو الامر الذي يساعد في تقوية الذاكرة ، وتنشيط الخلايا العصبية في المخ ، والوقاية من مرض الزهايمر ، كما يعتبر التفاح من الأغذية المفيدة للمذاكرة والمقوية للذاكرة .

9– تخفيض الكولسترول

يساعد التفاح في تقليل نسبة الكولسترول في الدم ، ويعمل على ازالة ترسبات الكولسترول على جدران الشرايين والاوعية الدموية ، مما يؤدي الى توسيع مجرى الدم ، وتقليل احتمال التعرض للذبحات الصدرية .

10– علاج الربو

يساعد التفاح بسبب احتوائه على البوتاسيوم ، ومضادات الاكسدة في علاج نوبات الربو والحساسية التي تصيب الصدر والرئة ، خاصة في فصل الربيع وتغير الفصول .

11– تجديد خلايا الكبد

من الفوائد الكثيرة للتفاح أنه يساعد في تجديد خلايا وانسجة الكبد ، ويعمل على تقليل الإصابة بتليف الكبد ، ويساعد في اعادة انزيمات الكبد الى مستوياتها الطبيعية ، كما يعمل على تعزيز افراز العصارة الصفراء في الكبد ، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم والتخلص من السموم .

12– تحسين الرؤية

يحتوي التفاح على فيتامين أ ، كما يحتوي على الفوسفور والمغنسيوم الذي يساعد في تحسين صحة العين ، وزيادة القدرة على الرؤية ، ويعمل على زيادة شفافية العين ومنع الاعتام الذي يصيب العدسة .

13– فوائده للبشرة

التفاح من الفواكه الطبيعية التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية للبشرة ، ويعمل على زيادة وصول الدم الى الشعيرات الدموية في الوجه ، مما يعطي الوجه اللون الوردي الجميل ، كما يساعد التفاح في ترطيب البشرة بسبب مكونه المائي المرتفع ، ويعمل كذلك على علاج الافرزات الدهنية العالية وعلاج حب الشباب والبثور التي تظهر على البشرة بسبب الالتهابات والبكتريا .

14– تقوية القدرة الجنسية

يحتوي التفاح على مركبات الكيرسيتين ، وهي مركبات طبيعية تساعد في زيادة الرغبة الجنسية ، وتقوي القدرة على الانتصاب ، كما يساعد التفاح في تخفيف آلام المثانة أثناء الجماع والتي تحدث بسبب التهابات الجهاز البولي .

15– تحسين صحة الفم والأسنان

التفاح يساعد بشكل كبير في تقوية الاسنان وتقليل الإصابة بتسوس الاسنان ، كما يساعد في علاج التهابات اللثة ، ويعالج نزيف الأسنان .

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