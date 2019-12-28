تعرف علي أهم وأبرز فؤائد التفاح

التفاح Apples من أشهر وأكثر الفاكهة انتشاراً حول العالم ، والتفاح يتميز بمذاقه الرائع وطعمه المتميز ، ويطلق على التفاح لقب فاكهة الملوك ، وهو بحق فاكهة الملوك ، حيث لا تكاد تخلو مائدة ملك أو رئيس من التفاح .
و للتفاح أنواع متعددة ، فهناك التفاح الأحمر ، والتفاح الأصفر ، والتفاح الأخضر ، والتقاح البلدي ، والأمريكاني ، والتفاح اللبناني ، والايراني ، ويعتبر التفاح من الفواكه التي تقوم عليها اقتصاديات بعض الدول ، وينتج العالم كل عام أكثر من 50مليون طن من التفاح بأنواعه المختلفة ، والصين وحدها تنتج اكثر من نصف الإنتاج العالمي من التفاح ، يليها في الترتيب الأرجنتين التي تنتج حوالي 15% من الإنتاج العالمي ، ثم الولايات المتحدة ب7% من الإنتاج العالمي .
و للتفاح العديد من الفوائد لصحة الإنسان ، فهو يحتوي على معادن الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والفوسفور ، كما يحتوي التفاح على معادن ج وأ وهـ وب2 وب6 ، والكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.
15 فائدة من فوائد التفاح عند تناوله على الريق
1– الوقاية من السرطان
يحتوي التفاح على نسبة عالية من فيتامين ج ، والذي يعد من أقوى مضادات الأكسدة والذي يساعد في مقاومة الإصابة بالسرطان ويمنع ظهور الأورام الخبيثة في الجسم .
2 – غني بالألياف
التفاح من الفواكه التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي ، فهو يساعد في تدعيم جدار المعدة ، والوقاية من الإصابة بالقرحة المعدية ، كما يساعد في تنظيم حركة المعدة والامعاء الدقيقة ، ويعمل على تقليل الإصابة بالانتفاخات والغازات المعدية .
2– التفاح وانقاص الوزن
يعتبر التفاح من أكثر الفاكهة التي تدخل في انظمة الرجيم وتقليل الوزن ، فالتفاح يحتوي على سعرات حرارية قليلة لا تتجاوز 95 سعر حراري في التفاحة الواحدة ، كما انه من الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية مما يعطي شعوراً بالشبع والإمتلاء ، فتقل كمية الطعام التي يتناولها الفرد ، والتفاح يحتوي على أكثر من 85% من كتلته من الماء ، وهو ما يساعد في زيادة حرق الدهون وتحسين عملية الأيض والتمثيل الغذائي .
3– تعزيز صحة القلب
من المقولات المنتشرة بكثرة ان تفاحة واحدة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب ، وبالفعل فالتفاح يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والحديد التي تساعد في تحسين عمل القلب وتنشيط عضلة القلب والوقاية من امراض الاوعية والشرايين .
4 – الوقاية من الانيميا
التفاح يساعد بشكل كبير في الحماية من الإصابة بفقر الدم ، ويرجع ذلك الى ان التفاح من الفواكه الغنية بالحديد ، والذي يساعد على زيادة كرات الدم الحمراء في الجسم ، والقضاء على الشعور بالتعب والإجهاد .
5– علاج التهاب البروستاتا
يحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد ، وهي مركبات تساعد في علاج التهابات البروستاتا ، وتقلل من آلام تضخم البروستاتا .
6– تحسين عملية التنفس
من فوائد التفاح العديدة انه يساعد في توسيع الشعب الهوائية ، مما يزيد من القدرة على التقاط النفس بشكل طبيعي ، لذلك من المهم تناول التفاح للمدخنين ، حيث يساعد في تنظيف الرئة وتقليل الالتهابات التي يسببها التدخين للجسم .
7– علاج الإمساك
مشهور التفاح بقدرته العالية في علاج الإمساك وجفاف الفضلات ، فالتفاح غني بالالياف الطبيعية التي تسهل عملية كنس الجهاز الهضمي والتخلص من الفضلات ، كما ان معظم كتلة التفاح من الماء ، وهو الامر الذي يؤدي الى زيادة المكون المائي للفضلات وسهولة التخلص منها .
8– تعزيز صحة المخ والدماغ
يساعد التفاح في تنشيط الدورة الدموية للجسم ، وزيادة وصول الدم المحمل بالاكسجين والغذاء الى خلايا المخ وأنسجة الدماغ ، وهو الامر الذي يساعد في تقوية الذاكرة ، وتنشيط الخلايا العصبية في المخ ، والوقاية من مرض الزهايمر ، كما يعتبر التفاح من الأغذية المفيدة للمذاكرة والمقوية للذاكرة .
9– تخفيض الكولسترول
يساعد التفاح في تقليل نسبة الكولسترول في الدم ، ويعمل على ازالة ترسبات الكولسترول على جدران الشرايين والاوعية الدموية ، مما يؤدي الى توسيع مجرى الدم ، وتقليل احتمال التعرض للذبحات الصدرية .
10– علاج الربو
يساعد التفاح بسبب احتوائه على البوتاسيوم ، ومضادات الاكسدة في علاج نوبات الربو والحساسية التي تصيب الصدر والرئة ، خاصة في فصل الربيع وتغير الفصول .
11– تجديد خلايا الكبد
من الفوائد الكثيرة للتفاح أنه يساعد في تجديد خلايا وانسجة الكبد ، ويعمل على تقليل الإصابة بتليف الكبد ، ويساعد في اعادة انزيمات الكبد الى مستوياتها الطبيعية ، كما يعمل على تعزيز افراز العصارة الصفراء في الكبد ، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم والتخلص من السموم .
12– تحسين الرؤية
يحتوي التفاح على فيتامين أ ، كما يحتوي على الفوسفور والمغنسيوم الذي يساعد في تحسين صحة العين ، وزيادة القدرة على الرؤية ، ويعمل على زيادة شفافية العين ومنع الاعتام الذي يصيب العدسة .
13– فوائده للبشرة
التفاح من الفواكه الطبيعية التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية للبشرة ، ويعمل على زيادة وصول الدم الى الشعيرات الدموية في الوجه ، مما يعطي الوجه اللون الوردي الجميل ، كما يساعد التفاح في ترطيب البشرة بسبب مكونه المائي المرتفع ، ويعمل كذلك على علاج الافرزات الدهنية العالية وعلاج حب الشباب والبثور التي تظهر على البشرة بسبب الالتهابات والبكتريا .
14– تقوية القدرة الجنسية
يحتوي التفاح على مركبات الكيرسيتين ، وهي مركبات طبيعية تساعد في زيادة الرغبة الجنسية ، وتقوي القدرة على الانتصاب ، كما يساعد التفاح في تخفيف آلام المثانة أثناء الجماع والتي تحدث بسبب التهابات الجهاز البولي .
15– تحسين صحة الفم والأسنان
التفاح يساعد بشكل كبير في تقوية الاسنان وتقليل الإصابة بتسوس الاسنان ، كما يساعد في علاج التهابات اللثة ، ويعالج نزيف الأسنان .
قد يهمك أيضا:
دراسة تؤكد أن الالتهابات قد تقود إلي التباطؤ العقلي
أضرار قد لا تعرفها عن خل التفاح رغم فوائده الكثيرة من بينها تسوس الأسنان
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أهم وأبرز فؤائد التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.