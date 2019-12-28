تعرف علي أهم وأبرز فؤائد عشبة القبار

عشبة القبار Herb Cactus هي واحدة من أهم الأعشاب الطبيعية المعالجة لمرض الديسك والتخفيف من آلامه، ويوصي باستخدامه عدد كبير من علماء الطب البديل، فهو ممتاز في علاج آلام المفاصل والروماتيزم والانزلاق الغضروفي، كما أثبت فعاليته في علاج الكثير من أمراض العظام والأسنان، تابعونا حتى نتعرف معكم أهم فوائد عشبة القبار لعلاج الديسك وكيفية استخدامه.

ما هي عشبة القبار؟

عشبة القبار أو عشبة الأصف أو الكبار أو البرجس أو الشفلح هي عشبة شجيرية تنمة في المناطق الجافة مثل منطقة جنوب آسيا وأستراليا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي المحيط الهادي، وتنمو أيضاً في المناطق الصخرية، وذلك لأن هذه العشبة تتميز بجذورها الكبيرة القوية التي تمتد إلى أعماق الأرض، حيث يبلغ طولها لحوالي متر، وأوراقها دائرية الشكل، وأزهارها ذات اللون الأبيض التي تميل إلى اللون الوردي، بينما ثمارها فهي عنبية وشكلها مثل فاكهة الأجاص أو الكمثرى، ولكنها تتمتع بمذاق مالح

القيمة الغذائية لعشبة القبار

تعتبر عشبة القبار من أكثر الأعشاب والنباتات الطبيعية التي تشكل أهمية كبيرة جداً لصحة الجسم، وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة، فهي غنية بالأملاح المعدنية مثل المغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك، وتحتوي على قدر عالي من الألياف الغذائية والأحماض الدهنية التي تفيد الجسم، ويمكن استخدام عشبة القبار كأحد أنواع التوابل والبهارات التي تضاف إلى الطعام أثناء طهيه، وتستخدم في تركيبات متعددة من الأدوية والمستحضرات الطبية لعلاج الكثير من الأمراض.

فوائد عشبة القبار لعلاج الديسك

ومن أهم الأمراض التي تعالجها عشبة القبار بكفاءة وفاعلية كبيرة جداً هو مرض الديسك الذي يصيب الظهر، والذي يسبب المعاناة الشديدة من الآلام وصعوبة الحركة بصورة طبيعية، حيث أفاد عدد كبير من أطباء الطب البديل بأن هناك العديد من فوائد عشبة القبار لعلاج الديسك وآلام الظهر المزعجة، ومن أبرز تلك الفوائد هي:

تستخدم عشبة القبار في علاج ديسك الظهر وتخفف من آلامه لاحتوائه على مواد طبيعية مسكنة للآلام أسفل الظهر المصاحبة لمرض الديسك.

يخفف القبار كثيراً من تشنجات عضلات الظهر والحد من انقباضات عضلات الظهر.

كما تعمل على تجفيف فقرات العمود الفقري عن طريق الحرارة التي تشبه حرارة ألم الكي، حيث تعمل على الضغط على فقرات الظهر التي ينتج عنها آلام الديسك.

يعالج القبار أعراض ديسك الظهر المؤلمة والتي من أبرزها علاج التنميل والخدران الذي يصيب القدمين.

يعتبر القبار من العلاجات العشبية الفعالة جداً في التخلص من آلام الديسك وآلام المفاصل.

فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم لمنطقة الديسك، ويساعد على تقوية الشعيرات الدموية بمنطقة الظهر.

يعالج القبار التهاب فقرات العمود الفقري لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الالتهاب.

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طرق استخدام عشبة القبار في علاج الديسك

هناك أكثر من طريقة ينصح علماء الطب البديل باستخدامها للتخفيف من أعراض ديسك الظهر المؤلمة، منها:

تُؤخذ أوراق عشبة القبار وتُغسل جيداً ثم تُوضع على منطقة الديسك المؤلمة للمصاب.

أو من الممكن أن تُغسل جذور عشبة الديسك ويتم تقطيعها وطحنها، وتبلل بالقليل من الماء وتدلك بها منطقة الديسك المصابة.

تغلى اوراق القبار في كمية مناسبة من الماء، وتغمس بها فوطة نظيفة وتوضع على ظهر المريض، فهذه الطريقة تعزز من تبريد حرارة العشبة على الجسم والظهر.

نصائح قبل استخدام عشبة القبار في علاج الديسك

قبل استخدام عشبة القبار لابد من استشارة الطبيب المختص وعمل الفحوصات اللازمة للمصاب لأن هذه العشبة قد تتسبب في حدوث حروق للجلد في بعض الأحيان.

ولابد من استخدام عشبة القبار وهي طازجة وحديثة النزع حتى تأتي بنتائج أفضل.

يحذر من استخدامه مرضى السكري لأنه يخفض من نسبة السكر فى الدم مما قد يشكل خطورة على المرضى.

كما يمنع من استخدامه المرأة الحامل والمرضعة.

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